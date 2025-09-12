Pausa en el diálogo entre Rusia y Ucrania

Pese a estas tensiones, Peskov reiteró que Rusia sigue dispuesta a explorar la vía pacífica y buscar soluciones al conflicto, siempre que existan condiciones favorables para la negociación.

peskov-rusia-ucrania-estados-unidos-efe-1.jpg El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en Rusia.

La cumbre de Alaska y el endurecimiento ruso

En lo que va del año, Rusia y Ucrania sostuvieron tres rondas de negociaciones directas en Estambul. Los encuentros, realizados en mayo, junio y julio, solo lograron acuerdos parciales: intercambios de prisioneros y cadáveres, además de la exposición de posturas sobre cómo resolver el conflicto.

rusia-guerra-ucrania-efe1 El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posan en la pista de aterrizaje tras llegar para asistir a una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Gavrill Grigorov/SPUTNIK/KREMLIN.

El clima se tensó aún más después de la cumbre de agosto en Alaska entre Vladímir Putin y Donald Trump. Según el Kremlin, tras esa reunión Putin endureció sus posiciones: rechazó un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y se negó tanto a declarar un alto el fuego como a permitir el despliegue de tropas occidentales en el territorio vecino.

Para Estados Unidos, la pausa en las negociaciones y la creciente rigidez de Moscú representan un nuevo desafío en la política exterior, mientras la guerra sigue marcando el rumbo de la seguridad global.