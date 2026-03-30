Iglesia: el bloqueo de Israel al Santo Sepulcro en Domingo de Ramos desató una crisis diplomática

Estados Unidos realizó una de las críticas más punzantes debido a la alianza histórica entre ambos países. El embajador estadounidense, Mike Huckabee, calificó la acción como un "lamentable abuso de poder". El diplomático consideró que Israel se ha "extralimitado", señalando que es injustificable impedir el acceso a una autoridad religiosa para un rito fundamental.

En Europa, países como Italia y Francia han encabezado las protestas en el continente. El gobierno italiano tildó el acto de "ofensa" no solo a los creyentes, sino a la libertad religiosa universal. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron alertó sobre la multiplicación de violaciones a los lugares santos.

En el ámbito español, la noticia ha tomado un matiz adicional de confrontación política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente el incidente a través de sus redes sociales, exigiendo a Israel respeto por la diversidad de credos y el derecho internacional.

No obstante, esta reacción ha sido recibida con escepticismo y dureza por sectores críticos. Medios como Libertad Digital sostienen que detrás de la condena de Sánchez existe una "mezquindad" política. Estos sectores argumentan que el presidente utiliza el incidente en Jerusalén para desviar la atención de problemas internos o para reforzar su retórica contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, contrastando su firmeza actual con lo que consideran una tibieza frente a otras vulneraciones de derechos en diferentes contextos.

inglesia del Santo Sepulcro

Un futuro incierto para la Semana Santa

Mientras el gobierno de Netanyahu intenta justificar la medida como una necesidad operativa para "proteger la vida humana" ante posibles amenazas, la comunidad cristiana en Tierra Santa y el Vaticano observan con alarma.

La gran incógnita que queda en el aire, tras este Domingo de Ramos marcado por el bloqueo, es si este precedente condicionará el resto de las celebraciones de la Semana Santa y si la presión internacional —especialmente la de aliados como EE. UU.— logrará que Israel flexibilice el acceso a los Santos Lugares en los días más críticos del calendario litúrgico.