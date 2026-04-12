Fin de una era en Hungría: tras 16 años, cayó Viktor Orbán y el gobierno de Milei saludó al ganador

El mapa político europeo sufrió este domingo un sismo de magnitud. Tras 16 años ininterrumpidos en el poder, Viktor Orbán, fue derrotado en las elecciones generales de Hungría, marcando el fin de uno de los liderazgos más longevos y controvertidos del continente.
Pese a la estrecha sintonía ideológica que une a Javier Milei con el líder del partido Fidesz, el Gobierno argentino se movió con rapidez diplomática para reconocer al nuevo triunfador, Péter Magyar, y asegurar la continuidad de los vínculos bilaterales.
En representación del Ejecutivo nacional, el canciller, Pablo Quirno, fue el encargado de transmitir el mensaje oficial. A través de sus canales formales, el funcionario felicitó al primer ministro electo (cuyo bloque logró capitalizar el descontento social acumulado) en nombre del presidente Milei.
Este gesto busca mantener los canales abiertos con Budapest, un punto estratégico para la Argentina en su búsqueda de inversiones y alianzas dentro de la Unión Europea, más allá de las afinidades personales que el mandatario argentino mantenía con Orbán.
Una elección histórica y reñida en Hungría
La jornada electoral en el país centroeuropeo fue calificada por analistas como la más desafiante en décadas. Orbán, quien se presentaba como el principal aliado de Milei en la región, no pudo revertir una tendencia de desgaste que se profundizó en los últimos meses.
Los puntos clave de la caída de Orbán:
- Desgaste: Tras cuatro mandatos consecutivos, la oposición logró unificarse en puntos críticos.
- Economía: El costo de vida y las tensiones con la Unión Europea por el manejo de fondos públicos pesaron en el cuarto oscuro.
- El factor internacional: A pesar del apoyo de líderes de la "nueva derecha" mundial, el electorado húngaro optó por un cambio de rumbo.
La derrota de Orbán representa la pérdida de un "socio de hierro" para la narrativa de los libertarios en el exterior. Cabe recordar que el mandatario húngaro fue uno de los invitados de honor durante la asunción de Milei el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, la felicitación enviada por Quirno marca una clara hoja de ruta: la prioridad de la Argentina será sostener una agenda de pragmatismo comercial y financiero con la nueva administración magiar.