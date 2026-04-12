Fin de una era en Hungría: tras 16 años, cayó Viktor Orbán y el gobierno de Milei saludó al ganador

Este gesto busca mantener los canales abiertos con Budapest, un punto estratégico para la Argentina en su búsqueda de inversiones y alianzas dentro de la Unión Europea, más allá de las afinidades personales que el mandatario argentino mantenía con Orbán.

javier milei en hungria Javier Milei durante su encuentro con Viktor Orbán.

Una elección histórica y reñida en Hungría

La jornada electoral en el país centroeuropeo fue calificada por analistas como la más desafiante en décadas. Orbán, quien se presentaba como el principal aliado de Milei en la región, no pudo revertir una tendencia de desgaste que se profundizó en los últimos meses.

Los puntos clave de la caída de Orbán:

Desgaste: Tras cuatro mandatos consecutivos, la oposición logró unificarse en puntos críticos.

Tras cuatro mandatos consecutivos, la oposición logró unificarse en puntos críticos. Economía: El costo de vida y las tensiones con la Unión Europea por el manejo de fondos públicos pesaron en el cuarto oscuro.

El costo de vida y las tensiones con la Unión Europea por el manejo de fondos públicos pesaron en el cuarto oscuro. El factor internacional: A pesar del apoyo de líderes de la "nueva derecha" mundial, el electorado húngaro optó por un cambio de rumbo.

La derrota de Orbán representa la pérdida de un "socio de hierro" para la narrativa de los libertarios en el exterior. Cabe recordar que el mandatario húngaro fue uno de los invitados de honor durante la asunción de Milei el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, la felicitación enviada por Quirno marca una clara hoja de ruta: la prioridad de la Argentina será sostener una agenda de pragmatismo comercial y financiero con la nueva administración magiar.