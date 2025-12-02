Ex presidente de Honduras, condenado en EE.UU. por narcotráfico, fue indultado por Donald Trump.

Polémica indulto Honduras El ex presidente de Honduras José Hernández había sido extraditado en 2022 a Estados Unidos y luego condenado a prisión. Foto gentileza univisión.com

Sin embargo, para el presidente Trump, Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden, y aseguró que ese Gobierno le “tendió una trampa” al ex mandatario hondureño, según lo reflejaron distintos medios estadounidenses.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a los Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Según la página web de BOP, Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en el distrito de Hazelton, en Pensilvania. No se confirmaron por el momento detalles oficiales sobre el paradero actual del ex presidente hondureño o los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP y la publicación de su esposa.

Duras críticas a Donald Trump

La decisión del presidente Donald Trump de indultar a Hernández produjo críticas de varios sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras que los Estados Unidos protagoniza una gran operación declarada como antinarcóticos en el Caribe.

El ex presidente hondureño pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogió, lo llamó “Su Excelencia” y le recordó la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publicó el medio estadounidense Axios, que tuvo acceso al documento.

Trump firmó este lunes por la noche el indulto para Hernández, el ex presidente hondureño condenado en EE.UU. en 2024 por cargos relacionados con el tráfico de drogas y el contrabando de armas, lo que se tradujo en que esa misma noche sea liberado de la prisión de Hazelton, en Pensilvania.

El indulto al ex presidente Hernández, cayó como una bomba molotov en el país centroamericano, que se encuentra en pleno proceso de elecciones generales para elegir nuevo presidente.