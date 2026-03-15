En terapia intensiva: se agravó el estado de salud del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

El malestar que presentaba el ex presidente se inició durante la madrugada, con fiebre alta, vómitos intensos, escalofríos, sudoración profusa y caída en la saturación de oxígeno, lo que obligó a una intervención rápida del SAMU y su derivación a un hospital privado.

Uno de los profesionales que lo atiende, el cardiólogo Brasil Caiado, calificó el cuadro como "grave", especialmente por la edad del paciente y la afectación bilateral de los pulmones.

Internado Bolsonaro salud El ex presidente Jair Bolsonaro presentó complicaciones en su salud por problemas renales y permanece en terapia intensiva.

El ex mandatario brasileño cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en 2022, tras haber perdido las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Anteriormente, Bolsonaro ya había presentado episodios de problemas de salud desde su detención, ya que en enero pasado fue hospitalizado luego de sufrir un golpe en la cabeza con un mueble dentro de la celda, mientras permanecía bajo custodia de la Policía Federal Brasileña.

Días pasados, la defensa del ex presidente había reclamado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) el beneficio de la prisión domiciliaria por razones humanitarias y de salud, pero el ministro Alexandre de Moraes rechazó los pedidos al considerar que Bolsonaro puede recibir atención médica adecuada en el penal de Papuda.