El estado de salud del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro presentó en las últimas horas un agravamiento en la función renal y es sometido a un tratamiento específico, mientras se encuentra en terapia intensiva, tras haber ingresado por una bronconeumonía bacteriana, informó el personal médico del Hospital DF Star, de Brasilia.
En terapia intensiva: se agravó el estado de salud del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue nuevamente internado en un hospital, presentó un nuevo agravamiento en su salud por problemas renales y permanece en terapia intensiva
"Su estado clínico es estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y un aumento de los marcadores inflamatorios", se informa en un comunicado entregado por el hospital a los medios, en el que se indica que el ex presidente mantiene tratamiento con antibióticos, hidratación por vía intravenosa y fisioterapia respiratoria y motora, además de medidas para prevenir casos de trombosis venosa.
Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado al hospital después de sentirse descompensado durante la madrugada del viernes mientras se encontraba detenido en un batallón del complejo penitenciario Papuda, en la capital brasileña.
El malestar que presentaba el ex presidente se inició durante la madrugada, con fiebre alta, vómitos intensos, escalofríos, sudoración profusa y caída en la saturación de oxígeno, lo que obligó a una intervención rápida del SAMU y su derivación a un hospital privado.
Uno de los profesionales que lo atiende, el cardiólogo Brasil Caiado, calificó el cuadro como "grave", especialmente por la edad del paciente y la afectación bilateral de los pulmones.
El ex mandatario brasileño cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en 2022, tras haber perdido las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Anteriormente, Bolsonaro ya había presentado episodios de problemas de salud desde su detención, ya que en enero pasado fue hospitalizado luego de sufrir un golpe en la cabeza con un mueble dentro de la celda, mientras permanecía bajo custodia de la Policía Federal Brasileña.
Días pasados, la defensa del ex presidente había reclamado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) el beneficio de la prisión domiciliaria por razones humanitarias y de salud, pero el ministro Alexandre de Moraes rechazó los pedidos al considerar que Bolsonaro puede recibir atención médica adecuada en el penal de Papuda.