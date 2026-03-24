El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro podrá cumplir prisión domiciliaria durante 90 días

Brasil Bolsonaro preso La Justicia de Brasil le otorgó al ex presidente Jair Bolsonaro el beneficio de la prisión domiciliaria durante 90 días.

A partir de sus problemas de salud, los abogados del líder ultraderechista habían solicitado en repetidas ocasiones que fuera trasladado a su casa y no regresara al complejo penitenciario de Papuda, en la capital brasileña, donde cumple su condena desde enero pasado.

Hasta ahora las peticiones habían sido rechazadas y luego de una nueva internación, la Justicia brasileña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria por el término de 90 días. “¡Gracias, Dios mío!“, escribió en Instagram su esposa Michelle Bolsonaro junto a una imagen de la noticia.

Brasil celebrará elecciones presidenciales el 4 de octubre. Uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, aspira a suceder a Lula, que irá por su reelección.

En la decisión tomada este martes, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, dijo que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, “incluido con pericia médica si fuera necesario”.

El ex jefe de Estado (2019-2022) ingresó a terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia el 13 de marzo pasado, con un cuadro de fiebre alta, sudores y escalofríos, que derivó en una bronconeumonía.

El lunes, el ex militar pasó a un cuarto de terapia intermedia del centro médico, aunque por ahora “sin previsión de alta hospitalaria”, dijo el doctor Brasil Caiado, a cargo de la atención médica.

De acuerdo al informe del equipo médico que lo atiende, la infección que llevó a Bolsonaro al hospital fue a causa de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018. Desde entonces, Bolsonaro se sometió a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

Brasil Bolsonaro hospital El ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de estado, podrá cumplir prisión domiciliaria durante 90 días.

Con esos antecedentes, la decisión se produce luego de que el fiscal general Paulo Gonet aconsejó la imposición de la prisión domiciliaria a fin de preservar la integridad física y moral del detenido. Previo al fallo, los abogados del líder de extrema derecha presentaron un informe médico en el que se recomendaba "una flexibilización del régimen" penitenciario.

Encarcelado en el complejo penitenciario de Papuda, el ex presidente promovió a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de octubre.

A menos de siete meses de los comicios presidenciales, algunas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato.