Trump habló con Maduro en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Según publicó The New York Times, el diálogo -que se conoció públicamente en las últimas horas- se produjo durante la última semana y adquiere especial relevancia en medio de la creciente tensión bilateral. De acuerdo con el diario, el contacto directo podría ser un indicio de negociaciones en curso, ya sea para explorar una salida del poder para Nicolás Maduro o para que Donald Trump modere su ofensiva contra Venezuela, una postura que genera rechazo entre parte de su base política.

La llamada, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, tuvo lugar pocos días antes de que entrara en vigor la designación del Departamento de Estado que cataloga a Maduro y al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. La administración Trump sostiene que busca frenar el narcotráfico, aunque ha reiterado su objetivo de desplazar al mandatario venezolano, incluso mediante el uso de la fuerza.