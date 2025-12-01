El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, en un intercambio que podría anticipar un eventual encuentro entre ambos mandatarios.
Trump habló con Maduro en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela
La conversación telefónica alimenta versiones sobre posibles negociaciones entre Trump y Maduro en un momento de fuerte presión diplomática y militar
Según publicó The New York Times, el diálogo -que se conoció públicamente en las últimas horas- se produjo durante la última semana y adquiere especial relevancia en medio de la creciente tensión bilateral. De acuerdo con el diario, el contacto directo podría ser un indicio de negociaciones en curso, ya sea para explorar una salida del poder para Nicolás Maduro o para que Donald Trump modere su ofensiva contra Venezuela, una postura que genera rechazo entre parte de su base política.
La llamada, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, tuvo lugar pocos días antes de que entrara en vigor la designación del Departamento de Estado que cataloga a Maduro y al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. La administración Trump sostiene que busca frenar el narcotráfico, aunque ha reiterado su objetivo de desplazar al mandatario venezolano, incluso mediante el uso de la fuerza.
Maduro denunció que Estados Unidos intenta apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela
Por su parte, Maduro denunció este domingo, durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, que Estados Unidos intenta apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela a través de un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.
Mediante una carta presentada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano acusó a Washington de pretender “usar la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.
“Esta pretensión no solo contraviene las normas que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que además pone en grave riesgo la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado internacional”, advirtió el documento.
Fuentes: The New York Times y Noticias Argentinas