Trump afirmó que quiere "tomar Cuba" mientras la isla sufre un apagón generalizado por su crisis energética

donald trump1 Trump aseguró que quiere "tomar Cuba".

La crisis energética que sufre Cuba

Las declaraciones se dan en un contexto de grave crisis energética en Cuba, donde este lunes se registró un apagón generalizado, según la compañía eléctrica nacional.

La situación agravó las dificultades económicas de la isla, marcada por la escasez de combustible y los problemas estructurales de su sistema eléctrico.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado históricamente determinadas por décadas de embargo económico, sanciones y tensiones políticas desde la ruptura diplomática tras la revolución de 1959.

En los últimos años, el endurecimiento de las medidas estadounidenses ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano y ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida en el país.

Las palabras de Trump llegan además en un momento de creciente debate internacional sobre la política de Washington hacia Cuba y el impacto humanitario de las sanciones, en un escenario regional y global marcado por nuevas tensiones geopolíticas.