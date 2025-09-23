En plena Asamblea de la ONU, Francia se sumó al reconocimiento del Estado de Palestina.

Asamblea ONU Paris Tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron hubo manifestaciones en París celebrando la decisión de reconocer a Palestina. Foto gentileza rtve.es

Con el anuncio de Francia, son nueve los países occidentales que dieron un importante paso en solo 48 horas. Sin embargo, entre los que no lo reconocen hay importantes países como Estados Unidos, Alemania, Holanda o Japón, estados que sostienen que ese reconocimiento debe hacerse en concertación con Israel.

"Francia reconoce al Estado de Palestina por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino", afirmó Macron ante un auditorio que respondió con una cerrada ovación. El mandatario francés sostuvo que este paso "no es una concesión a la violencia ni una renuncia al compromiso histórico" con Israel, sino que se trata de "una reafirmación de los derechos legítimos del pueblo palestino", y calificó la medida como "una derrota para Hamas y para quienes promueven el antisemitismo y el antisionismo como forma de odio".

En medio de un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU, Macrón sostuvo que el reconocimiento de un Estado palestino es la “única solución que permitirá a Israel vivir en paz”.

Y agregó: “Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la propia posibilidad de una solución de dos Estados, Israel y Palestina viviendo lado a lado en paz y seguridad.

Asmblea ONU Nueva York El presidente de Francia Emmanuel Macron hizo oficial el reconocimiento de su país del Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU. Foto gentileza cnn.com

En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la situación en Gaza de “intolerable” y consideró que una solución de dos Estados es la “única salida de esta pesadilla”.

Respondiendo a las críticas que recibió el organismo, Guterres destacó que la condición de Estado para los palestinos “es un derecho, no una recompensa” y que sin ella, no habrá “paz” en la región.