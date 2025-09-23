Inicio Mundo Francia
En plena Asamblea de la ONU, Francia se sumó al reconocimiento del Estado de Palestina

El presidente de Francia Emmanuel Macron hizo oficial el reconocimiento de su país del Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

En plena Asamblea de la ONU

En medio de una fuerte presión internacional, Francia anunció el reconocimiento oficial del Estado de Palestina ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que se celebra en Estados Unidos. Fue el propio presidente Emmanuel Macron quien oficializó la medida en el marco de la "Conferencia Internacional por la solución de los dos Estados", que se celebra durante esta semana en Nueva York, que su país preside junto a Arabia Saudita.

Fuentes diplomáticas confirmaron además que Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino también anunciarán en las próximas horas su reconocimiento formal al Estado de Palestina, una decisión que encabezó durante el fin de semana Reino Unido, junto a Canadá y Australia.

Con estos reconocimientos oficiales, suman 157 los países miembros de la ONU que oficializan su apoyo a Palestina como Estado, de los 193 que conforman la organización. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal habían aumentado la presión sobre Israel y Estados Unidos, como también sus aliados tradicionales.

Asamblea ONU Paris
Tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron hubo manifestaciones en París celebrando la decisión de reconocer a Palestina.

Con el anuncio de Francia, son nueve los países occidentales que dieron un importante paso en solo 48 horas. Sin embargo, entre los que no lo reconocen hay importantes países como Estados Unidos, Alemania, Holanda o Japón, estados que sostienen que ese reconocimiento debe hacerse en concertación con Israel.

"Francia reconoce al Estado de Palestina por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino", afirmó Macron ante un auditorio que respondió con una cerrada ovación. El mandatario francés sostuvo que este paso "no es una concesión a la violencia ni una renuncia al compromiso histórico" con Israel, sino que se trata de "una reafirmación de los derechos legítimos del pueblo palestino", y calificó la medida como "una derrota para Hamas y para quienes promueven el antisemitismo y el antisionismo como forma de odio".

En medio de un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU, Macrón sostuvo que el reconocimiento de un Estado palestino es la “única solución que permitirá a Israel vivir en paz”.

Y agregó: “Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la propia posibilidad de una solución de dos Estados, Israel y Palestina viviendo lado a lado en paz y seguridad.

Asmblea ONU Nueva York
El presidente de Francia Emmanuel Macron hizo oficial el reconocimiento de su país del Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU.

En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la situación en Gaza de “intolerable” y consideró que una solución de dos Estados es la “única salida de esta pesadilla”.

Respondiendo a las críticas que recibió el organismo, Guterres destacó que la condición de Estado para los palestinos “es un derecho, no una recompensa” y que sin ella, no habrá “paz” en la región.

