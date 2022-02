Donó un riñón a su novio y luego él la dejó: "Me dijo que lo hice para aparentar ante la gente"

Cuando la joven abrió su cuenta de Tik Tok reveló este increíble capítulo de su vida: le donó un riñón a su novio y nueve meses después él decidió cortar la relación. A pesar de la difícil situación, la mujer se tomó con humor lo que le sucedió y asegura que "todo ocurre por una razón".

Sus videos al respecto alcanzan y superan millones de reproducciones.

Colleen Le le donó un riñón a su novio y él la dejó.jpg Uno de los posteos en Tik Tok que hizo @colleeeniie.

Colleen vive en Estados Unidos y conoció a su expareja en 2015. "Me gustaría mantener su identidad en privado, por favor", comentó al ser consultada por su nombre.

Una vez que comenzó la relación, recordó ella, él le explicó que estaba en problemas. Concretamente le dijo que sufría de una enfermedad crónica desde los 17 años y que necesitaba diálisis porque su función renal era inferior al 5% según relató en su cuenta de TikTok @colleeeniie.

En ese entonces ya eran novios y la estadounidense decidió que le donaría uno de sus riñones. Para esto se hizo chequeos de compatibilidad que resultaron positivos y abrieron las puertas al inminente trasplante.

"Nos llegó la llamada que cambió nuestras vidas totalmente. Éramos compatibles narró en uno de sus videos. Ambos se sometieron a la cirugía en 2016. Colleen explicó que el procedimiento resultó exitoso y, tanto la donante como el receptor, se recuperaron favorablemente.

Infidelidad en Las Vegas

Varios meses después de la operación el novio avisó que iría a la ciudad de Las Vegas a divertirse con sus amigos en "una despedida de soltero". Ella no tuvo reparos en que viajara y hasta le aconsejó que lo disfrutara.

Pero lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas. El hombre cometió una infidelidad y decidió contárselo a Colleen. "Lo siento mucho. Te engañé en Las Vegas. Por favor, perdoname", insistió el deshonroso novio una vez que regresó de su viaje.

La mujer no comprendió cómo él había sido capaz de serle infiel. Sin embargo, después de mucho discutir, ella decidió darle otra oportunidad.

Colleen Le donó un riñon a su novio y él la dejó.jpg Colleen no podía creer lo que le estaba sucediendo.

Fin del noviazgo

Solamente tres meses después del episodio Las Vegas, el novio la llamó por teléfono y durante la charla le dijo una frase que Colleen tiene muy presente: "Si somos el uno para el otro, Dios nos volverá a unir". Acto seguido, la dejó.

Colleen dijo en la entrevista que, en una discusión previa a la llamada telefónica, su pareja la acusó de haberle donado el riñón "para quedar bien frente a todos". Luego detalló: "Me bloqueó en todas las redes sociales y dejó de contestar mis llamadas y mensajes de texto".

No obstante, poco antes de que transcurriera un año de la operación, Colleen recibió un mensaje de su ex en el que le proponía cenar juntos. "No le respondí" dijo ella. Y no volvieron a verse.

¿Por qué contar todo en Tik tok?

La mujer explicó que le pareció un lugar seguro para contar su historia al mundo "y burlarme de mí misma, ya que han pasado seis años desde la cirugía".

Además les contestó a los usuarios que la acusan de haber inventado todo. "La historia es verdadera", asegura y hasta ha publicado un certificado como donante.

Colleen Le certificado de donación.jpg El certificado que publicó Colleen Le que acreditaría su historia.

Actualmente Colleen se siente bien, dijo que no guarda rencor y está en pareja con otro hombre. Sostuvo que no se arrepiente bajo ningún punto de vista de haber donado uno de sus riñones porque "significó darle a alguien una segunda oportunidad en la vida".

Colleen Le le donó un riñón a su novio y después él cortó con ella.jpg Así luce Colleen actualmente. Está en pareja y no se arrepiente de haber donado un riñón.

Finalmente anticipó que en el futuro subirá contenido a su cuenta sobre la donación de riñones y su proceso.