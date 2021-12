Martiniano Grasso, a 2 años del trasplante de corazón que le salvó la vida: "Estoy rebién"

"El 25 de noviembre se cumplieron 2 años del trasplante y estoy rebién. Son fechas muy especiales para todos nosotros, sobre todo para la familia", cuenta Martiniano con la voz cambiante, como le pasa a los adolescentes. Porque al fin y al cabo, Martiniano es un chico.

Acaba de terminar el tercer año del colegio Nadino, del que debió irse en septiembre de 2019 para iniciar el tratamiento.

Hoy está "muy feliz" por su amado River Plate y por la continuidad de Marcelo Gallardo como DT del campeón.

Ahora, hablamos de cómo es vivir después de un trasplante

-¿Cómo te sentís?

- Estoy rebién, por suerte.

- ¿Seguís un tratamiento médico que incluye controles periódicos y medicación?

- Sí. Al haber cumplido dos años del trasplante, los chequeos son más distanciados. Pasaron de ser cada 3 meses a 6 meses. Sigo con mi cardiólogo en Mendoza más lo que sea necesario en Buenos Aires, cuando ellos me digan o yo no me sienta bien. La medicación es la que voy a tomar toda mi vida.

- ¿Hacés vida normal?

- Actualmente, sí. Hubo momentos de restricción cardíaca a la que no podía llegar a cierta frecuencia cardíaca pero ya lo superé.

- ¿Y actividad física?

- Sí, puedo hacer. Lo que siempre me aconsejan es que, lo que vaya a hacer, lo comience bien de a poco y con cuidado y estando atento a cualquier síntoma. Y consultar, en ese caso.

MARTINIANO 3.jpeg Martiniano (en el extremo derecho) con amigos y familiares en el pádel.

- ¿Cómo están tus emociones después de un proceso tan complejo y seguro muy estresante?

- Ya estoy rebién. Tuve mis momentos, obvio. Cuando salí empecé a caer en la cuenta, de a poco, de lo que había pasado porque al comienzo no era plenamente conciente de la importancia de todo lo que había pasado. Después, cuando ya pensaba que lo había superado, vino la pandemia y no la pasé tan bien. Sentía mucho miedo porque ya había estado con respirador.

- ¿Zafaste del Covid?

- No, me contagié pero no tuve síntomas. La pasé bien.

- ¿Cómo fue el regreso a casa?

- Fue el 1 de abril, poco después de comenzado el aislamiento en todo el país. Fue todo muy loco porque no había estado en mi casa hacía 6 meses.

- ¿Y la vuelta a la calle?

- De acuerdo a lo que se permitía para todos, pero para juntarme con mis amigos tuve que esperar un tiempito más. Hacía mucho que no los veía y siempre los tuve muy presentes y ellos estuvieron siempre atentos.

- Contame de ese reencuentro tan especial...

- En el verano pasado ya empecé a ir a algunas juntadas; al principio me tocó contarles todo