Donald Trump y China al borde de una nueva guerra comercial

Negociaciones al límite

La tregua actual se pactó en mayo en Ginebra, con una reducción de 115 puntos porcentuales en las tarifas mutuas, suavizando un embargo comercial de facto. La última reunión, en Estocolmo, mostró disposición al diálogo, pero el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, advirtió que, sin acuerdo, los aranceles a las importaciones chinas podrían escalar hasta el 85 %.

Greer aseguró después que ambas partes trabajan para extender la tregua. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, mencionó la posibilidad de otros 90 días adicionales. Las tarifas llegaron a ser del 145 % por parte de Estados Unidos y del 125 % por parte de China, pero se redujeron al 30 % y 10 % respectivamente. Aun así, el ministro chino Wang Wentao denunció que Washington mantiene un nivel del 53,6 %, incluyendo gravámenes por producción de precursores de fentanilo y otras medidas.

Petróleo ruso y sanciones en juego

En junio, en Londres, China aprobó exportaciones de tierras raras, mientras Estados Unidos levantó algunas restricciones a chips. Sin embargo, Washington exige mayor acceso a esos recursos clave, de los que China controla el 70 % de la producción mundial.

A esto se suma la amenaza de sanciones por la compra de petróleo ruso, algo que Pekín considera parte de sus derechos comerciales. La situación se complica con la reunión que Donald Trump mantendrá este viernes con Vladimir Putin en Alaska, un encuentro que podría redefinir el delicado equilibrio entre las grandes potencias.