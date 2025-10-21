Casa Blanca descarta un encuentro inminente entre Donald Trump y Vladímir Putin

El encuentro, que aún no tenía fecha confirmada, se pospuso luego de la conversación diplomática entre Washington y Moscú, centrada en los preparativos de la posible cumbre y el estado de las negociaciones sobre seguridad internacional.

Las prioridad de Rusia antes de una eventual cumbre

Desde Moscú, Lavrov descartó de forma tajante un alto el fuego en Ucrania. El ministro subrayó que, antes de hablar de un cese de hostilidades, deben abordarse las “causas originales” del conflicto, en referencia a las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la situación de las regiones rusoparlantes.

LAVROV-estados-unidos-rusia-efe-2.jpg El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, descartó de forma tajante un alto el fuego en Ucrania.

“Lo importante no es el lugar ni los plazos, sino cómo vamos a avanzar en lo que se acordó y sobre lo que hubo entendimiento en Anchorage”, declaró Lavrov, aludiendo a la cumbre bilateral celebrada en Alaska el pasado agosto.

El canciller ruso añadió que un cese del fuego sería “una contradicción” con los compromisos alcanzados previamente y acusó a los gobiernos europeos de intentar presionar a la Casa Blanca para que modifique su postura frente a Moscú.

Contexto diplomático y tensiones recientes

El anuncio ocurre tras el reciente encuentro entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, celebrado en la Casa Blanca el pasado viernes. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de “disminuir tensiones” entre Kiev y Moscú, aunque sin descartar nuevos ataques en el frente oriental.

El Financial Times reveló que la reunión fue “tensa”, con un intercambio de acusaciones en el que Trump habría instado a Zelenski a aceptar las exigencias territoriales de Putin como vía para poner fin al conflicto.

Con las relaciones entre Washington y Moscú en uno de sus puntos más sensibles desde el inicio de la guerra, la cancelación de la cumbre refleja la complejidad de los intentos diplomáticos por lograr una salida negociada.