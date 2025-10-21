Agentes con cámaras en Chicago, pero fondos insuficientes

Byers también reconoció que las cámaras de seguridad externas del centro de detención de Broadview, a las afueras de Chicago donde suelen realizarse protestas y traslados de inmigrantes, borran automáticamente las grabaciones cada 28 días, lo que sorprendió a la jueza. “Todo ese material debe preservarse”, enfatizó Ellis.

Preocupación por tácticas agresivas

Ellis ya había prohibido el uso de ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes y periodistas, tras imágenes televisivas que mostraban a agentes empleando gas lacrimógeno en un barrio de Chicago el 12 de octubre.

El funcionario del CBP defendió la actuación de los agentes argumentando que el uso del gas respondió a una situación de riesgo. Sin embargo, organizaciones comunitarias y de prensa que promovieron la demanda afirman que los operativos fueron desproporcionados y sin transparencia.

El Gobierno de Trump, por su parte, niega cualquier irregularidad y sostiene que los agentes fueron “atacados e impedidos de cumplir la ley federal”.

Sin apoyo de la Guardia Nacional

La administración de Donald Trump permanece temporalmente bloqueada para desplegar la Guardia Nacional en Illinois como refuerzo a los operativos migratorios. La orden judicial vence este jueves, aunque el Gobierno ya solicitó a la Corte Suprema la autorización para reanudar ese despliegue.