Toyota tiene un nuevo súper auto: estas son las fotos

Las fotos permiten apreciar que la aerodinámica constituyó un elemento central en el desarrollo del GR GT. Esto se evidencia en las aberturas de paso de aire que se localizan inmediatamente detrás de los neumáticos delanteros. Este diseño no es solo estético, sino que persigue una funcionalidad específica.

gt toyota

El habitáculo presenta un diseño simple y su disposición se orienta completamente al conductor; solo incluye los botones o diales necesarios para las funciones esenciales. Pese a sus proporciones ajustadas, la cabina proporciona el espacio necesario para el asiento del conductor y el de su acompañante.

super auto

Las aletas y las puertas se construyen con aluminio, pero el capó, el techo y la pared trasera son enteramente de fibra de carbono. Esta combinación de materiales ligeros, junto con los neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 (265/35ZR-20 adelante y 325/30SR-20 atrás), garantizan un agarre y una sensación de manejo sobresalientes.

Toyota reveló "gemelos"

toyota

Toyota también dio a conocer un vehículo de carreras denominado GR GT3. Esta versión competirá en las series de GT3 sancionadas por la FIA alrededor del mundo.

Como lo sugiere su nombre, el GR GT3 se desarrolló de forma paralela al nuevo modelo GR GT, que será el vehículo destinado a la calle. Esto implica que la tecnología de la pista se transfirió directamente al modelo que el público podrá adquirir.

El diseño interior refleja la calidad premium del GR GT y eleva el diseño moderno de Lexus. Este aspecto es un indicador claro de que no se trata de un Toyota convencional.