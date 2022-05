La ex reina Giuliana Lucoski continúa con pronóstico reservado internada en el Hospital Central

giuliana lucoski rerina de la vendimia 2016 2.jpg Giuliana Lucoski sigue con pronóstico reservado internada en terapia intensiva del Hospital Central.

Además, pidieron dadores de sangre de cualquier tipo y factor, quienes deben presentarse de 8 a 15 en el Centro Regional de Hemoterapia, en calle Montecaseros al 1.020, de Ciudad.

Los donantes deben llevar su documento, ser mayores de 18 años, pesar más de 50 kilos, haber desayunado liviano y sin lácteos, no estar enfermo, no tener antecedentes de chagas, enfermedades sexuales o hepatitis después de los 12 años, no estar embarazada, no tener alergias graves, no haber sido tatuado, recibido transfusiones o tenido perforaciones (piercing) u operado en el último año, no haber donado sangre en los últimos 3 meses, entre otros.

El estado de salud del novio de Giuliana Lucoski

Ricardo Luna, el médico de 46 años que tenía fecha de casamiento el 28 de mayo con la ex reina, permanece en sala común, fuera de peligro, recuperándose de sus múltiples fracturas.

Ricardo Luna Giuliana Lucoski.jpg Giuliana Lucoski y Ricardo Luna tenían fecha de casamiento para el próximo 28 de mayo.

Los dos quedaron internados el domingo en la tarde tras el accidente que sufrieron en la Ruta 40 y calle Araoz, de Luján, por donde circulaban en la moto Ducati del médico.

Eran pasadas las 16 cuando chocaron de atrás a un Dodge 1.500. La moto quedó literalmente incrustada en el auto. Al parecer, Luna se golpeó su cuerpo contra el vehículo, pero Giuliana Lucoski salió despedida y su cuerpo quedó a varios metros del lugar del accidente.

Ella se llevó la peor parte, ya que sufrió un fuerte golpe en su cabeza, además de fractura en su pelvis y en uno de sus tobillos, entre otras heridas. Cuando llegó al Hospital Central en ambulancia, sufrió un paro cardiorrespiratorio del cual los médicos la sacaron adelante y pasó directamente a quirófano.

accidente giuliana lucoski ricardo luna.jpg Así quedó la moto Ducati de Ricardo Luna tras el accidente del domingo en Ruta 40 cerca de calle Araoz, en Luján.

Por este hecho, el fiscal de Tránsito Fernando Giunta imputó a Luna por lesiones graves culposas y quedó en libertad por tratarse de un delito excarcelable. De todas formas, la investigación continúa y en caso de confirmarse que iba en exceso de libertad, o que había bebido alcohol o alguna sustancia, podría cambiar la carátula y agravarse su situación.

Los amigos de la ex reina Nacional de la Vendimia

Desde el momento del accidente, y tras conocerse el grave estado de salud de Giuliana Lucoski, se realizaron cadenas de oraciones. Incluso Mario, el padre de la joven, pidió que toda la provincia rezara por ella para que saliera adelante.

Los amigos y allegados de la ex reina 2016 se instalaron en la puerta del Hospital Central para darle apoyo a la familia, y por supuesto, a Giuliana, para que se recupere.

