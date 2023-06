Verónica Macías pidió que Cacho Garay y Sandra Astudillo Staffolani "se pudran en la cárcel"

"Yo no cuento cuentos, yo digo la verdad y la verdad duele. Todo se va a demostrar con la Justicia", dijo Verónica luego de salir de la Cámara Gesell. "Siento que no se me escucha lo suficiente para toda esta tortura que viví. Siento que apañan mucho al señor que cuenta cuentos, que de hecho ayer contó cuentos con su defensor", en referencia a la nota que dio el humorista luego de una audiencia realizada el martes.

veronica macias cacho garay.jpg Antes de terminar la conferencia Macías se desmayó.

"Es demasiado doloroso lo que estoy viviendo. Acabo de salir de una Cámara Gesell donde tuve que contar muchas cosas que me duelen. Yo no hago estrategias como los defensores violentos. Siento que es todo muy injusto, mi familia está atravesando mucho dolor como yo", expresó la mujer que denunció a Garay por privación ilegítima de la libertad, por amenazas y por abuso sexual.

Respecto a Sandra Astudillo, empleada de la Legislatura que fue imputada como coautora de abuso sexual junto con Cacho Garay, Verónica sostuvo: "Es una mentirosa, es una asquerosa, ojalá se pudran en la cárcel por todo lo que me hicieron, él y la asquerosa".

Insistieron en que Cacho Garay vaya a la cárcel

Agustín Magdalena, uno de los abogados de Verónica Macías, explicó que la audiencia del martes pasó a un cuarto intermedio, pero que la jueza a cargo aun no resolvió si el humorista mendocino seguirá con detención domiciliaria, o irá a la cárcel como ellos lo solicitaron.

"Buscaré la forma para que ese sujeto esté en la cárcel como sea. Hay gente que por mucho menos de lo que está acusado Garay pasa el proceso en la cárcel", agregó el abogado.

"Hoy se hace el pobre abuelito enfermo que no puede ni hablar. Hace unos meses cuando Garay se cansó de pegarle no tenía problemas de próstata, ni de presión ni diabetes. Él deja ver que sigue siendo un machirulo", señaló Cristian Vaira Leyton, el otro abogado de Macías, quien dijo: "Para abusar y torturar estaba bien, para chupar también".

veronica macias cacho garay 2.jpg Muy fuertes fueron los conceptos que declaró Macías.

En su relato, Macías contó: "Yo fui obligada. En el 2010 abusó de mí, me cerró la boca con amenazas, diciéndome que tiene amigos policías y jueces, fui torturada con picanas, me hizo poner dos senos gigantes que ya me los pude sacar. Estuve 3 años sin trabajar, me hacía cantar pero no me pagaba un mango. Hoy sufro dolores en mis partes íntimas, ¿cómo este cerdo no está en la cárcel?".

Además, dijo que tiene miedo: "Lo conozco y me dijo que me iba a matar, ya me puso armas en mi cabeza y me decía que nadie me iba a creer. Él me tenía bajo control, si yo desobedecía algo tenía castigos. Si no tenía relaciones con él me castigaba si no hacía lo que me pedía. Esto fue una desobediencia mía, sacar todo esto a la luz".

Su última frase fue: "Hablé Cacho Gatay. Cagate..." y justo cuando sus abogados daban por terminada la entrevista, Verónica se desmayó.