Caso Cacho Garay: Verónica Macías se descompensó en plena entrevista

►TE PUEDE INTERESAR: Cacho Garay continuará con prisión domiciliaria y esperarán nuevas pruebas para decidir si va al penal

veronica macias 2.png

En las imágenes se puede ver a Macías respondiendo sobre el caso en sí, sus declaraciones y dejando una especie de reflexión para el pueblo y justicia mendocina. "Yo no cuento cuentos, digo la verdad y la verdad duele. Todo eso se va a demostrar en la justicia. Siento que no se me escucha lo suficiente para toda esta tortura que viví" contestaba la mujer segundos antes de descompensarse y caer al suelo.

Verónica Macías fue socorrida por sus abogados, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, quienes la corrieron de la zona donde estaban entrevistando a la mujer, para colocarla en un lugar donde pudera recuperarse.

Horas atrás, en conversación con el Canal América 24, la mujer que denunció a Cacho Garay aseguró que: " Yo fui filmada mientras me torturaban y me violaban durante 13 años. Utilizaban esas grabaciones como amenaza y me repetían: 'mirá si tu familia llega a ver esto".

►TE PUEDE INTERESAR: Video: Cacho Garay dice estar "muy angustiado y sorprendido"

Embed

Verónica Macías criticó a la Justicia y dijo sentirse no escuchada

Macías aseguró que hasta ahora no se ha sentido contenida y criticó con dureza a la Justicia de Córdoba y a la de Mendoza.

"Suele pasar que no te creen -señaló-. Cuando yo me animé a hacer la denuncia en Carlos Paz, le notifican al señor que se tiene que ir del hogar. Obviamene que, en ese momento, lo que hizo el hombre es contactarse con sus amigos tránsfugas y decirles que 'tenía un problema'; y justo acá en Mendoza estamos en época de elecciones..", relató Macías.

Verónica Macías además criticó lo que está ocurriendo con el humorista: "borraron todas las pruebas. En la casa, que es mía, había tablets donde hay videos sexuales y pruebas de lo que sostengo. Había tarjetas de memoria que estaban en poder de Garay. Después de haber sido torturada durante 13 años, se está haciendo nada y yo siento una bronca y una impotencia tremenda".

Actualmente, Garay se encuentra en prisión domiciliaria, imputado por amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.