Mientras tanto, su madre Lorena Alfaro, se prepara para el tan esperado juicio, que será el 16, 17, 18 de febrero desde las 15 y tendrá en el banquillo de los acusados a Jonathan Chucky Cerón, hermano de El Morocha, quien manejaba el VW Gol Trend con el que atropelló a Eva.

jonathan cerón alias chucky.jpg Jonathan El Chucky Cerón, imputado por la muerte de Eva Quiroga.

El debate se realizará en el Polo Judicial ubicado en calle Plantamura, de Capital, por lo que en ese lugar harán una manifestación los tres días de debate, desde las 14 en reclamo de justicia por Eva, y en pedido del cambio de carátula de la causa.

El Chucky Cerón está imputado por homicidio culposo agravado por darse a la fuga, que prevé una pena máxima de 6 años. Lorena Alfaro, busca que la acusación sea homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años.

"Pido que el asesino de mi hija pague con condena justa. Nada me trae a mi hija, pero ella merece una justicia justa. Te extrañamos mi sol eterno y no me rendiré. Lucharemos todos y todas por Eva", expresó Lorena por sus redes sociales.

El caso de Evangelina Quiroga

El 12 de febrero de 2021 Eva iba de la mano de su abuela Nancy por calle Gordillo, del barrio San Martín, hacia el trabajo de su madre Lorena. Iba a visitarla de sorpresa. A pocos metros, y "como si fuese un viento", un VW Gol Trend la atropelló y la arrebató de la mano de su abuela.

evangelina quiroga y su mama lorena alfaro.jpg Eva junto a su mamá Lorena Alfaro.

Tal fue el impacto que Eva terminó dentro de un VW Fox que estaba estacionado. Una ambulancia llegó al lugar y un médico constató la muerte de la nena de 7 años, ante los ojos de su madre y su abuela quienes no podían creer lo que ocurría.

Desde ese momento, varios testigos señalaron que quien conducía el Gol Trend era el Chucky Cerón, conocido por ser hermano de El Morocha, el delincuente juvenil que fue asesinado en 2003 por la Policía luego de varios años de tenerlos en vilo por sus delitos.

A pocas cuadras del lugar de la tragedia, Cerón chocó el auto y escapó. Pero no tuvo más opción y se entregó a la Justicia cinco días más tarde, al verse completamente acorralado por los investigadores y la Policía.

Una vez detenido y a disposición de la Fiscalía de Tránsito, constataron que Jonathan Cerón tenía cocaína en sangre, lo que podría agravar aún más su situación.

Luego de esta situación, familiares del Chucky llamaron a las tías de Lorena y le ofrecieron dinero para que no continuaran con la causa y quedara todo como estaba, para evitar que el responsable entrara una vez más al penal. Pero la respuesta fue que no pararían hasta conseguir Justicia por Eva.