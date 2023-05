Los padres de Alan Villouta reclamaron que no sea absuelto el empresario que atropelló y mató al joven de 21 años

En libertad. Alejandro Verdenelli. Alejandro Verdenelli fue condenado en el 2020 a 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para manejar.

►TE PUEDE INTERESAR: Dólar blue en Mendoza, a cuánto cotiza este martes 16 de mayo

El hombre dijo; "¿Hasta cuándo nos va a hacer sentir el rigor del dolor en nuestros corazones como papás? ¿Hasta cuándo va a querer su inocencia?, si usted sabe que es culpable y nunca jamás fue privado de su libertad. Cumple 8 años de inhabilitación para manejar y 3 años de prisión en suspenso. Esa es la condena que hoy no quiere tener".

Por su parte, Andrea Bazán, sostuvo: "Verdenelli fue la persona que mató y dejó abandonado a mi hijo sin remordimiento alguno. Le dieron 3 años en suspenso, eso significa que no está preso. Con esta audiencia él quiere que se revoque la condena, no quiere tener los 3 años en suspenso ni los 8" sin poder manejar.

Este es el video completo de los padres de Alan Villouta.

Embed

El reclamo de los padres de Alan Villouta

Andrea indicó que el abogado de Verdenelli expuso en su presentación ante la Suprema Corte que en el lugar donde ocurrió la tragedia no había cartelería, "y sí había cartelería. Dice que no hubo fuga, que él creyó que le tiraron algo y no vio a nadie, siendo que en el auto, estaba impreso el pantalón de jean de mi hijo y su cara en el vidrio del auto. No puede decir que no hubo fuga y que no se dio cuenta".

andres villouta Andrea Bazán y Andrés Villouta pidieron justicia por su hijo, quien murió atropellado frente a La Barraca el 26 de agosto del 2017.

►TE PUEDE INTERESAR: Un motociclista de 18 años sufrió la amputación de una pierna luego de ser embestido por un camión

"No entendemos hasta dónde quiere llegar. Fuimos totalmente tolerables todo este tiempo, nunca faltamos el respeto, pero este señor nos falta el respeto hace 6 años, desde el momento en que se dio a la fuga. No tuvo respeto por la familia ni por a la vida ajena. Tiene muchísimas multas, es una persona recurrente. ¿Hasta cuándo Verdenelli nos va a hacer daño?", manifestó la mamá de Alan.

Andrés sostuvo: "Por favor, a los jueces por una vez, pensemos que se haga una justicia justa y que todos tengamos esa paz que necesitamos hace 6 años".