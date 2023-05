La justicia falló a favor del rugbier del Liceo que golpeó y desfiguró a un chico de 16 años

Nahuel Garrido 2.jpg El rugbier Nahuel Garrido seguirá con la probation por decisión del juez Rafael Escot.

El juez escuchó a la fiscal, al defensor y al querellante, y resolvió que todo siga como estaba, por lo que Garrido seguirá con la probation, con cumplimiento de normas ya acordadas, de lo contrario se revertiría su situación.

El sabor amargo de la víctima y su familia

"Lamentablemente ratificó la suspensión del juicio a prueba", expresaron desde el entorno de Bruno, quien tenía 16 años cuando recibió un solo golpe por parte de rugbier en octubre del 2021 que le provocó 8 fracturas en su rostro.

En un año y medio fue sometido a tres cirugías en su cara para corregir los daños que sufrió, además de seguir diferentes tratamientos con siete especialistas hasta el día de hoy por la asimetría", añadió.

"Como reparación a la sociedad, 12 cajas de leche a una entidad pública y acá no pasó nada. Esto es todo", indicaron con angustia. "Bruno quiso exponer sus vivencias, pero no lo dejaron hablar. Sino hubiera ido era lo mismo y nosotros no pudimos entrar".

Qué es la suspensión de juicio a prueba

La suspensión de juicio a prueba es un mecanismo que permite a una persona acusada de un delito evitar una condena mediante el cumplimiento de ciertas condiciones impuestas por el tribunal.

En este sentido, la persona acusada acepta su responsabilidad en el delito y se compromete a cumplir con las condiciones que le sean impuestas, tales como pagar una multa, realizar trabajo comunitario, someterse a tratamiento psicológico o mantener un buen comportamiento durante un período determinado de tiempo.

Si la persona cumple con éxito las condiciones impuestas durante el período establecido, el tribunal puede retirar los cargos en su contra, lo que significa que no habrá condena y la persona no tendrá antecedentes penales. Sin embargo, si no cumple con las condiciones, el tribunal puede revocar la suspensión del juicio a prueba y proceder con la condena.