La búsqueda de la niña Sur Álvarez Tovar, tramitada por la Justicia de Familia tras la denuncia que presentó el padre contra la madre, está centrada en la provincia de Buenos Aires -con accionar de la Policía de esa provincia- gracias a información del sistema bancario que revela el cobro de la cuota alimentaria por parte de la mujer.
La búsqueda de Sur, la niña de 7 años, se centró en Buenos Aires gracias a información bancaria
La abogada del padre dijo en radio Nihuil que la pequeña Sur estaría siendo llamada por otro nombre y que habría sido inscripta en un colegio de San Isidro
Así lo explicó la abogada Andrea Maturana, quien representa al padre de Sur Álvarez Tovar, de 7 años, cuya restitución fue solicitada por la jueza de Familia de Maipú Natalia Lorena Vila.
El caso es casi idéntico al de la arquitecta Carolina Loncarich, condenada en 2025 por haberse llevado al hijo a Buenos Aires desoyendo la orden judicial de que el pequeño se revinculara con el padre.
De acuerdo a la información difundida este fin de semana por la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la madre de la niña Sur Álvarez Tovar, identificada como Micaela Tovar, se llevó a la niña a Buenos Aires tras incumplir una orden judicial de reintegro de la menor de edad al padre y haberla ocultado.
Los hechos se habrían producido entre fines de 2024 y comienzos de 2025 y la menor de edad está escolarizada.
Antes de la búsqueda de la niña, una denuncia archivada contra el padre
La abogada Andrea Maturana dijo al programa No Tenés Cara de radio Nihuil que la niña estaría siendo llamada por otro nombre, Jazmín, y que habría sido inscripta en un colegio de San Isidro.
La intervención de la Justicia de Familia tiene antecedentes en este caso. Primero intervino la Justicia Civil y luego la Justicia Penal debido a denuncias de la madre de la niña contra el padre.
La pesquisa penal contra el hombre por abuso sexual contra su propia hija fue archivada luego de tres años "porque no hubo pruebas que sustentaran la denuncia" y quedó sin efecto una prohibición de acercamiento del padre a la niña hasta que se produjo la orden judicial de reintegro.
La madre no debió decidir el traslado de la niña de modo unilateral
"La madre de la niña Sur Álvarez Tovar se la llevó de Mendoza y le modificó el centro de vida", dijo la abogada Andrea Maturana.
El proceso de reintegro de la menor de edad, que está a cargo de la Justicia de Familia de Maipú, comenzó cuando el padre denunció que la niña ya no estaba en el domicilio que compartía con la madre.
"No existe la posibilidad de que uno solo de los padres decida, de modo unilateral, el traslado a otra provincia de un menor de edad", dijo la letrada.
Familiares de la madre de la niña Sur Álvarez Tovar, de 7 años, viven en Mendoza y no han aportado información que pueda ser de utilidad para el hallazgo de la pequeña, según la abogada Andrea Maturana.