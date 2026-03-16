La búsqueda de Sur, la niña de 7 años, se centró en Buenos Aires gracias a información bancaria

De acuerdo a la información difundida este fin de semana por la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la madre de la niña Sur Álvarez Tovar, identificada como Micaela Tovar, se llevó a la niña a Buenos Aires tras incumplir una orden judicial de reintegro de la menor de edad al padre y haberla ocultado.

Los hechos se habrían producido entre fines de 2024 y comienzos de 2025 y la menor de edad está escolarizada.

niña desaparecida buenos aires justicia familia mendoza 2 La niña Sur Álvarez Tovar tiene 7 años y es buscada en Buenos Aires por orden de la Justicia de Familia de Maipú.

Antes de la búsqueda de la niña, una denuncia archivada contra el padre

La abogada Andrea Maturana dijo al programa No Tenés Cara de radio Nihuil que la niña estaría siendo llamada por otro nombre, Jazmín, y que habría sido inscripta en un colegio de San Isidro.

La intervención de la Justicia de Familia tiene antecedentes en este caso. Primero intervino la Justicia Civil y luego la Justicia Penal debido a denuncias de la madre de la niña contra el padre.

La pesquisa penal contra el hombre por abuso sexual contra su propia hija fue archivada luego de tres años "porque no hubo pruebas que sustentaran la denuncia" y quedó sin efecto una prohibición de acercamiento del padre a la niña hasta que se produjo la orden judicial de reintegro.

Polo Judicial Ministerio Público Fiscal La denuncia contra el padre de la niña Sur Álvarez Tovar fue archivada después de tres años. A continuación, la madre se llevó a la niña.

La madre no debió decidir el traslado de la niña de modo unilateral

"La madre de la niña Sur Álvarez Tovar se la llevó de Mendoza y le modificó el centro de vida", dijo la abogada Andrea Maturana.

El proceso de reintegro de la menor de edad, que está a cargo de la Justicia de Familia de Maipú, comenzó cuando el padre denunció que la niña ya no estaba en el domicilio que compartía con la madre.

"No existe la posibilidad de que uno solo de los padres decida, de modo unilateral, el traslado a otra provincia de un menor de edad", dijo la letrada.

Familiares de la madre de la niña Sur Álvarez Tovar, de 7 años, viven en Mendoza y no han aportado información que pueda ser de utilidad para el hallazgo de la pequeña, según la abogada Andrea Maturana.