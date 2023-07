diego-aliaga.jpg Diego Aliaga fue asesinado en 2020 y su crimen destapó la investigación contra Walter Bento.

El testigo no dijo nada respecto al letrado y sobre Donoso declaró que "lo escuché nombrar durante la investigación pero mi padre no me lo mencionó". Días después, la Fiscalía analizó el celular de Bardinella Donoso y encontraron el contacto de "Juani Aliaga" con quien había intercambiado varios mensajes entre octubre y noviembre de 2019.

El joven fue imputado por falso testimonio y llegó hasta la instancia del juicio oral y público que comenzó el miércoles pasado. Sin embargo, su defensor oficial Esteban Chevrin llegó a un acuerdo con la Fiscalía para realizar una probation, la cual fue avalada por el Tribunal.

El acuerdo tuvo en cuenta que el delito es excarcelable -de 1 mes a 4 años de cárcel-, que Juan Ignacio Aliaga no tiene antecedentes penales y que además que ofreció una reparación del daño.

De esta forma, el hijo de Diego Aliaga deberá cumplir ciertas reglas durante un año: realizar trabajos no remunerados por 8 horas mensuales y donar 10 kilogramos de leche maternizada por mes a un hospital, banco de alimentos o institución similar.

El joven no fue declarado inocente ni culpable, sino que se suspendió la investigación. Si transcurre el año de prueba y haya cumplido las normas, el expediente quedará archivado y podrá ser citado como testigo en el juicio contra Walter Bento. Caso contrario, será juzgado por falso testimonio.

No es la primera vez que Juan Ignacio Aliaga zafa de un causa penal. En el ámbito provincial estuvo imputado por la tenencia de una escopeta que se halló en una casa familiar del barrio Palmares, en Godoy Cruz, pero terminó sobreseído ya que un juez consideró que el arma de fuego pertenecía a su padre.

walter bento juicio 1.jpg Walter Bento.

La continuación del debate

Este viernes se realizó la tercera jornada del megajuicio contra el juez federal Walter Bento y una presunta banda, conformada por abogados y policía entre otros, acusados de gestionar millonarios coimas en dólares para favorecer a presos a través de fallos judiciales.

El proceso continúa con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que es un escrito donde el fiscal detalla qué delito y con qué pruebas acusa a cada uno de los 31 procesados. Este viernes se leyó desde el quinto hasta el doceavo caso de soborno. El debate oral y público continuará dentro de dos semanas -se realizar miércoles, jueves y viernes, semana por medio-.