Nuevo capítulo judicial del caso Zuccardi versus Zuccardi por el reparto de la herencia familiar de los padres, en 1992. Bernardo Saravia Frías, abogado del bodeguero José Zuccardi, denunció que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó "a ciegas" a su cliente a pagarle U$S12 millones a la hermana, Cristina Zuccardi.
José Zuccardi denunció que fue condenado "a ciegas" a pagar U$S12 millones y la Corte lo negó
El caso Zuccardi está en la Corte nacional, que revisa el fallo unánime de la Corte. Un faltante del expediente generó la denuncia del abogado del bodeguero
"La sentencia es arbitraria: en la Corte de Mendoza no se analizaron pruebas decisivas porque no estaban en el expediente, aunque sí habían estado en dos fallos anteriores, que fueron favorables a mi cliente", afirmó.
Desde la Suprema Corte de Justicia negaron la versión del letrado de José Zuccardi y aseguraron que para arribar a la sentencia condenatoria "se analizaron todas las pruebas presentadas por José Zuccardi".
En 2024, el Tribunal integrado por Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo sentenció al bodeguero, en forma unánime, a pagarle U$S12 millones más intereses a la hermana, Cristina Zuccardi, por el reparto de la herencia familiar. Antes, un juzgado civil de primera instancia le había dado la razón al rechazar el planteo de la demandante. Luego, la Cámara Civil confirmó esa postura.
Zuccardi versus Zuccardi llegó a la Corte de la Nación
Ahora, el expediente judicial del caso Zuccardi versus Zuccardi está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adonde Saravia Frías acudió para exigir una revisión de la sentencia de la Corte mendocina.
En pleno trámite, detectó que el expediente enviado desde Mendoza estaba "incompleto. Faltaban pruebas determinantes que sí estaban cuando la causa fue tratada en la primera y la segunda instancia del fuero Civil".
Días atrás, desde Mendoza completaron el faltante vía internet. Así consta en el registro oficial que da cuenta del movimiento del expediente en el máximo tribunal de justicia del país.
El abogado de José Zuccardi consideró, desde Buenos Aires, que el análisis de esas pruebas en la Corte Suprema de Justicia es clave y que podría dejar sin efecto la condena millonaria. O cuanto menos reducirla.
"Esos documentos prueban, entre otras cosas, que la compra de las acciones de La Agrícola fue real y no simulada, que el crecimiento de La Agrícola -posterior a la donación- se atribuye al trabajo genuino de José Zuccardi y sus hijos, y que la “cuestión de género” con la que María Cristina Zuccardi de Flamarique buscó justificar su reclamo es infundada", dijo el letrado Saravia Frías.
El estudio jurídico que defiende a José Zuccardi
El caso judicial Zuccardi versus Zuccardi tiene pinta de novela de muchos capítulos por escribirse.
Tras la instancia mendocina, que culminó con la condena millonaria a manos de la Corte, las novedades se producen en Buenos Aires.
El bodeguero José Zuccardi, convencido de dar pelea hasta el último minuto y en el tribunal que sea necesario, contrató al afamado estudio jurídico Saravia Frías Abogados Sociedad Civil, con fuerte experiencia en Derecho Bancario, Finanzas y Mercado de Capitales.
El letrado Bernardo Saravia Frías fue procurador del Tesoro en épocas del macrismo.
En 2024, el Gobierno de Mendoza lo contrató para atender los juicios del Estado que se tramitan en la Corte nacional.