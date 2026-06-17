José Zuccardi denunció que fue condenado "a ciegas" a pagar U$S12 millones y la Corte lo negó

TERESA DAY 2.jpg La jueza Teresa Day redactó el fallo preopinante de la Suprema Corte de Justicia en el caso Zuccardi versus Zuccardi.

En 2024, el Tribunal integrado por Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo sentenció al bodeguero, en forma unánime, a pagarle U$S12 millones más intereses a la hermana, Cristina Zuccardi, por el reparto de la herencia familiar. Antes, un juzgado civil de primera instancia le había dado la razón al rechazar el planteo de la demandante. Luego, la Cámara Civil confirmó esa postura.

Zuccardi versus Zuccardi llegó a la Corte de la Nación

Ahora, el expediente judicial del caso Zuccardi versus Zuccardi está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adonde Saravia Frías acudió para exigir una revisión de la sentencia de la Corte mendocina.

En pleno trámite, detectó que el expediente enviado desde Mendoza estaba "incompleto. Faltaban pruebas determinantes que sí estaban cuando la causa fue tratada en la primera y la segunda instancia del fuero Civil".

Días atrás, desde Mendoza completaron el faltante vía internet. Así consta en el registro oficial que da cuenta del movimiento del expediente en el máximo tribunal de justicia del país.

corte suprema de la nacion El pleito Zuccardi versus Zuccardi está en la Corte Suprema de la Nación que integran Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El abogado de José Zuccardi consideró, desde Buenos Aires, que el análisis de esas pruebas en la Corte Suprema de Justicia es clave y que podría dejar sin efecto la condena millonaria. O cuanto menos reducirla.

"Esos documentos prueban, entre otras cosas, que la compra de las acciones de La Agrícola fue real y no simulada, que el crecimiento de La Agrícola -posterior a la donación- se atribuye al trabajo genuino de José Zuccardi y sus hijos, y que la “cuestión de género” con la que María Cristina Zuccardi de Flamarique buscó justificar su reclamo es infundada", dijo el letrado Saravia Frías.

El estudio jurídico que defiende a José Zuccardi

El caso judicial Zuccardi versus Zuccardi tiene pinta de novela de muchos capítulos por escribirse.

Tras la instancia mendocina, que culminó con la condena millonaria a manos de la Corte, las novedades se producen en Buenos Aires.

El bodeguero José Zuccardi, convencido de dar pelea hasta el último minuto y en el tribunal que sea necesario, contrató al afamado estudio jurídico Saravia Frías Abogados Sociedad Civil, con fuerte experiencia en Derecho Bancario, Finanzas y Mercado de Capitales.

El letrado Bernardo Saravia Frías fue procurador del Tesoro en épocas del macrismo.

En 2024, el Gobierno de Mendoza lo contrató para atender los juicios del Estado que se tramitan en la Corte nacional.