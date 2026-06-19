El juez Sebastián Sarmiento volvió a trabajar en casos penitenciarios y se demora su traslado

La respuesta acerca de esta situación la brindó oficialmente el Poder Judicial: "El juez Sebastián Sarmiento no ha sido trasladado porque eso debe resolverlo el Consejo de la Magistratura".

El juez Sebastián Sarmiento y sus abogadas en abril, a punto de escuchar la suspensión de 6 meses que le impuso el Jury de Enjuiciamiento tras haberse declarado culpable de mal desempeño. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El traslado del juez Sebastián Sarmiento, en manos del Consejo

Desde el Consejo de la Magistratura admitieron estar en conocimiento del asunto y haberlo tratado y justificaron el no traslado del juez Sarmiento en "la carencia de vacantes".

El juez Sebastián Sarmiento volvió a trabajar a comienzos de este mes tras haber cumplido la suspensión de 6 meses y la devolución de los salarios cobrados parcialmente durante ese período que le fueron impuestas por el Jury de Enjuiciamiento a fines de abril.

Los primeros expedientes que debió resolver trataron sobre delitos como amenazas, abuso sexual en contexto de violencia de género, robos agravados en banda y asociación ilícita.

Sebastián Sarmiento y los expedientes carcelarios, otra vez

Lo curioso del regreso al trabajo de Sebastián Sarmiento se produjo este viernes.

A las 8.10, Sebastián Sarmiento encabezó, desde el Polo Judicial, una audiencia en la que -por su rol de juez de ejecución penitenciaria- trató el caso de un interno de apellido Cortez que protestó porque le habían quitado las salidas transitorias y reclamó la restitución del beneficio. Al cierre, el juez decidió rechazar la pretensión del condenado.

La segunda audiencia del juez Sebastián Sarmiento por asuntos carcelarios fue agendada para este viernes a las 10.50 y el magistrado había sido elegido para participar desde la Sala 12 del Polo Judicial Penal.

El juez Sebastián Sarmiento volvió a trabajar a su despacho en el Polo Judicial Penal.

De acuerdo al informe oficial, estaba previsto tratarse el otorgamiento -o no- del beneficio de las salidas transitorias para un interno de apellido Góngora.

Vencido el plazo para iniciar la sesión, se resolvió pasar a cuarto intermedio hasta nuevo aviso "porque el Complejo Penitenciario Almafuerte tiene un audio deficiente", como quedó oficializado en la plataforma virtual del Poder Judicial.

Sebastián Sarmiento, juez

La sanción de suspensión por 6 meses del juez Sebastián Sarmiento comenzó a contabilizarse desde diciembre de 2025 cuando fue suspendido provisoriamente para defenderse en el juicio de destitución, que no llegó a concretarse porque el magistrado admitió la responsabilidad de los hechos que se le atribuyeron.

Haber ido en contra del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó el retiro de los celulares de las cárceles, selló la suerte político-judicial de Sarmiento. Pero también otra conducta que le fue largamente cuestionada, incluso desde el Poder Ejecutivo: la liberación anticipada de presos a quienes les concedió, en audiencias judiciales, las salidas transitorias o la libertad condicional.

El crimen del ex policía Héctor Pelayes (60), ocurrido en su casas de Guaymallén en 2024, a manos de un preso con libertad condicional, lo puso en el ojo de la tormenta, ya que los familiares de la víctima lo denunciaron en el Jury de Enjuiciamiento.