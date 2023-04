Guzzo, en entrevista con el programa Hola Mendoza, detalló que durante el ciclo pasado realizaron 36 juicios comunes donde fueron sentenciadas 47 personas. En tanto que se concretaron 96 pactos abreviados que penaron a 109 personas. Es decir, más del doble que en un proceso ordinario.

El juicio abreviado es un instituto que es más común que ocurra en delitos con penas temporales. El pensamiento del sospechoso se puede traducir en el siguiente ejemplo: "entre una pena 3 o 10 años de cárcel, prefiero admitir que cometí el hecho y me dan 3 años". En tanto que un fiscal puede pensar tranquilamente "evito el juicio común donde existe la remota posibilidad de una absolución".

Lo curioso es que en los últimos años, el fenómeno se está dando también en causas calificadas como homicidios agravados: aquellas donde la única pena que se puede dar es la prisión perpetua y donde el juicio debe ser ante un jurado popular. Es decir, un abreviado por perpetua no es conveniente para un detenido, pero igual ocurren. Tal vez el más resonante durante 2022 fue el de la policía Claudia Marina Pérez (32) que admitió el crimen en Guaymallén de su colega Nidia Angulo (30).

Claudia Marina Pérez 3.jpg

El fiscal Guzzo se refirió a este fenómeno y explicó que "hay gente acusada de hechos graves que no quiere enfrentar un juicio para no seguir sometiendo a su familia. También tiene que ver con muy buenas investigaciones. Siempre ponemos en valor la tarea de la Policía de Investigaciones, en particular la División de Homicidios. Si las pesquisas fueran malas no podríamos estar manejando estos números".

La situación para el Ministerio Público Fiscal es un win win: se logra una condena por la máxima pena que queda firme, las víctimas no deben enfrentar nuevamente el hecho de declarar en el debate y además se genera un gran ahorro en términos de tiempos y en términos económicos -por ejemplo, al evitar pagarle a 16 ciudadanos para conformar un jurado popular-.

El magistrado también destacó que "los estudios demuestran que las decisiones del jurado son en un 78% y 80% compatibles con las de jueces técnicos. Se rompió el mito de que el jurado es una picadora de carne"