Condenaron a 11 años de cárcel al ex funcionario de Godoy Cruz por abuso sexual a su hijastra

Este viernes finalizó el extenso juicio que ventiló una causa compleja. No sólo por tratarse de un abuso sexual infantil si no por otros componentes particulares: una denuncia previa que había quedado en la nada, la posición política del acusado y que la madre biológica de la víctima no le cree a su hija y respalda a su pareja -ver más abajo-. El juez Eduardo Martearena condena a Luis Mendoza a 11 años de cárcel por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia con la menor y por la guarda.