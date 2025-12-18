Carolina Loncarich quedó libre tras haber cumplido en prisión gran parte de la condena

El caso fue noticia local y nacional en mayo de 2023 cuando la mujer se fue a Buenos Aires llevándose a su hijo de 8 años impidiendo el contacto entre el menor de edad y el padre, tal como había estipulado el juez de Familia Rodolfo Díaz pocos días antes.

Jueza Belén Renna La jueza Belén Renna impuso la inmediata libertad de Carolina Loncarich por haber cumplido en la cárcel gran parte de la condena. Foto: archivo

Carolina Loncarich: condena y polémica

La libertad para Carolina Loncarich es condicional hasta que cumpla el final de la condena e incluye reglas de conducta. Deberá someterse a estudios psicológicos y psiquiátricos para que los profesionales dictaminen si precisa o no ese tipo de tratamientos y la frecuencia y modalidad, en caso de corresponder.

El caso ha desatado gran polémica, ya que fue el fiscal investigador, Gabriel Blanco, había solicitado -al final de su alegato- que la mujer fuera sentenciada a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial.

Por el contrario, el defensor, Andrés Ramos, pidió que su clienta fuera absuelta lisa y llanamente y descartó que hubiera cometido el delito de sustracción de menores en perjuicio del hijo.

Otro dato interesante del caso: durante la pesquisa y la declaración indagatoria, Carolina Loncarich declaró que huyó con su hijo a Buenos Aires -fueron hallados el 24 de mayo de 2023 en un alojamiento, en Tigre- gracias a la colaboración del abogado Dardo Pérez Hualde, quien la trasladó, financió y estuvo en contacto telefónico.

El letrado se amparó en el secreto profesional para no declarar y al cierre del alegato, el fiscal pidió que fuera investigado por instigar a Carolina Loncarich a cometer la sustracción de menores. Sin embargo, la jueza Belén Renna rechazó ese planteo. No se descarta que la Fiscalía proteste en la instancia superior frente al resultado adverso del fallo.