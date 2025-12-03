La Justicia Penal puso fecha para reanudar el juicio oral y público a la arquitecta Carolina Loncarich, presa en la cárcel y acusada por el delito de sustracción de menores en perjuicio de su hijo de 8 años.
Sustracción de menores: final del juicio a la arquitecta Loncarich, que lleva casi 950 días presa
Termina la etapa de alegatos de la Fiscalía y la defensa de Carolina Loncarich por sustracción de menores en perjuicio de su hijo de 8 años. Se espera que la imputada declare antes del fallo
El proceso penal a Carolina Loncarich, quien está detenida en la cárcel desde mayo de 2023 y espera sentencia judicial, seguirá este jueves desde las 14 en el Polo Judicial Penal.
Tras la interrupción y pase a cuarto intermedio dispuesto el 26 de noviembre último, el fiscal Gabriel Blanco podrá dar cierre a su alegato que -de acuerdo al primer tramo de su exposición- será acusatorio para la arquitecta Loncarich.
Luego tendrá la palabra (no vinculante) la Asesoría de Menores, a cargo de las medidas de protección del hijo de la imputada, y finalmente, podrá alegar el abogado defensor, Andrés Ramos.
Suatracción de menores entre Mendoza y Tigre
Carolina Loncarich llegó a esta instancia por haberse llevado en mayo de 2023 a su hijo de 8 años a Buenos Aires desobedeciendo al juez de Familia Rodolfo Díaz, quien había dispuesto que el niño debía revincularse con el padre, de quien estaba alejado desde los 4 años por una denuncia judicial de la mujer.
La mujer y el chico fueron hallados en un alojamiento en Tigre, Buenos Aires, el 24 de mayo de 2023 tras 20 días de búsqueda orientada desde la Justicia de Mendoza y con el apoyo y visibilización a cargo de la organización internacional Missing Children.
Ella quedó detenida en la cárcel de mujeres -hace 1 año la Justicia le concedió la detención domiciliaria con tobillera pero no tuvo quien oficiara de garante ni dispusiera de la propiedad para tal finalidad- mientras que el menor de edad quedó a cargo de familiares. Hoy, el chico vive con el padre.
El juicio a la arquitecta Carolina Loncarich comenzó en octubre con gran espacio temporal entre audiencias, debido a lo recargado de las agendas de los magistrados y abogados intervinientes. Por consejo del defensor, la mujer no ha prestado declaración indagatoria durante el debate aunque podría hacerlo cuando, una vez finalizado el juicio y antes de la sentencia, la jueza penal Belén Renna le ofrezca decir lo que técnicamente se denomina "la última palabra".
El debate podría tener sentencia en fecha a determinar, aunque no se descarta que sea la semana próxima.