Sustracción de menores: final del juicio a la arquitecta Loncarich, que lleva casi 950 días presa

Luego tendrá la palabra (no vinculante) la Asesoría de Menores, a cargo de las medidas de protección del hijo de la imputada, y finalmente, podrá alegar el abogado defensor, Andrés Ramos.

Polo Judicial.jpg El juicio a la arquitecta Loncarich se desarrolla en el Polo Judicial Penal.

Suatracción de menores entre Mendoza y Tigre

Carolina Loncarich llegó a esta instancia por haberse llevado en mayo de 2023 a su hijo de 8 años a Buenos Aires desobedeciendo al juez de Familia Rodolfo Díaz, quien había dispuesto que el niño debía revincularse con el padre, de quien estaba alejado desde los 4 años por una denuncia judicial de la mujer.

La mujer y el chico fueron hallados en un alojamiento en Tigre, Buenos Aires, el 24 de mayo de 2023 tras 20 días de búsqueda orientada desde la Justicia de Mendoza y con el apoyo y visibilización a cargo de la organización internacional Missing Children.

Ella quedó detenida en la cárcel de mujeres -hace 1 año la Justicia le concedió la detención domiciliaria con tobillera pero no tuvo quien oficiara de garante ni dispusiera de la propiedad para tal finalidad- mientras que el menor de edad quedó a cargo de familiares. Hoy, el chico vive con el padre.

El juicio a la arquitecta Carolina Loncarich comenzó en octubre con gran espacio temporal entre audiencias, debido a lo recargado de las agendas de los magistrados y abogados intervinientes. Por consejo del defensor, la mujer no ha prestado declaración indagatoria durante el debate aunque podría hacerlo cuando, una vez finalizado el juicio y antes de la sentencia, la jueza penal Belén Renna le ofrezca decir lo que técnicamente se denomina "la última palabra".

El debate podría tener sentencia en fecha a determinar, aunque no se descarta que sea la semana próxima.