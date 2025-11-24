Horóscopo maya: consulta sus predicciones del martes 25 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este martes 25 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
- Lagarto – 13 de diciembre al 9 de enero: se abre en tu interior una corriente suave que te ayuda a desprender un pensamiento que te había limitado sin que lo notaras. La energía del día revela una alternativa que aporta claridad a un dilema reciente. Un gesto ajeno despierta en ti una comprensión emocional inesperada. Sientes que ciertas tensiones pierden fuerza a medida que avanza la jornada. Terminas el día con la sensación de haber recuperado amplitud interior
- Mono – 10 de enero al 6 de febrero: se ilumina un aspecto profundo de tu intuición que ordena una inquietud que venías arrastrando en silencio. La energía impulsa decisiones serenas que fortalecen tu eje emocional. Un intercambio casual te muestra un ángulo distinto de una situación que dabas por cerrada. Sientes que tu claridad mental se afina con cada paso. Finalizas la jornada con una sensación de renovación íntima
- Halcón – 7 de febrero al 6 de marzo: se despierta una visión más nítida que te permite comprender algo que antes parecía confuso. El día favorece la precisión, tanto en tus pensamientos como en tus emociones. Un detalle mínimo activa una reflexión que cambia tu postura interna. Sientes cómo una fuerza silenciosa te alinea con lo esencial. Al terminar el día, reconoces un progreso emocional que fortalece tu rumbo
- Jaguar – 7 de marzo al 3 de abril: se mueve un flujo interno que te invita a dialogar con una parte tuya que necesita ser escuchada. La energía del día suaviza tensiones que venías reteniendo. Un presentimiento te guía hacia una elección más honesta contigo mismo. Sientes que un velo se retira y te permite ver el fondo de una situación. Terminas la jornada sintiendo que has recuperado una verdad personal
- Zorro – 4 de abril al 1 de mayo: se armoniza un aspecto emocional que había quedado suspendido desde días anteriores. La energía favorece acuerdos que nacen desde la comprensión y no desde la prisa. Un pensamiento espontáneo te muestra un camino alternativo más auténtico. Sientes un alivio interno que se expande lentamente. Finalizas el día con una sensación clara de equilibrio recuperado
- Serpiente – 2 de mayo al 29 de mayo: se activa en ti una sensibilidad fina que te permite captar señales que antes pasabas por alto. El día favorece decisiones que nacen de un entendimiento profundo. Una conversación ilumina un aspecto emocional que necesitaba orden. Sientes que tu energía se expande con una suavidad nueva. Al terminar el día, percibes un avance que te devuelve firmeza interior
- Ardilla – 30 de mayo al 26 de junio: se acomoda tu mundo interno de manera orgánica, ayudándote a identificar lo que suma y lo que resta. La energía del día abre paso a diálogos sinceros que fortalecen tus vínculos. Una chispa creativa despierta una solución que no habías considerado. Sientes que tus emociones circulan con libertad y sin resistencia. Cierras la jornada con una claridad amable que sostiene tu ánimo
- Tortuga – 27 de junio al 23 de julio: se ordena una vibración interna que te permite observar sin juicio una situación que te inquietaba. La energía te ayuda a actuar desde la calma, sin perder profundidad. Un signo pequeño te invita a reflexionar desde un lugar más sereno. Sientes que una capa de tensión se deshace lentamente. Terminas el día con una sensación de serenidad clara y estable
- Murciélago – 24 de julio al 22 de agosto: se expande un impulso interno que te anima a sincerarte contigo sobre un deseo que habías postergado. La energía suaviza emociones intensas y abre un espacio para la claridad. Un encuentro breve activa una comprensión que ordena tu ánimo. Sientes que la intuición se vuelve más precisa y luminosa. Finalizas el día con una paz que se siente conquistada
- Escorpión – 23 de agosto al 19 de septiembre: se afloja una tensión emocional que te había acompañado más tiempo del necesario. El día favorece movimientos internos que te devuelven estabilidad. Una observación espontánea modifica tu interpretación de un conflicto reciente. Sientes que una corriente de calma te sostiene. Terminas la jornada con una percepción más amplia y tranquila de tu propio proceso
- Venado – 20 de septiembre al 17 de octubre: se ilumina en ti un entendimiento que aclara una sensación difusa que venías arrastrando. La energía del día reorganiza tus emociones de manera suave. Un gesto amable de alguien cercano te ayuda a ver un aspecto que no habías advertido. Sientes que tu equilibrio se fortalece desde adentro. Al concluir la jornada, reconoces un avance emocional profundo
- Búho – 18 de octubre al 16 de noviembre: se activa una vibración interna que te permite escuchar mejor tus intuiciones más sutiles. El día acompaña decisiones hechas desde la sabiduría emocional. Una percepción repentina aporta claridad a una inquietud latente. Sientes que tu espíritu se expande hacia una comprensión más fina. Finalizas la noche sintiendo un crecimiento silencioso pero firme
- Pavo Real – 17 de noviembre al 12 de diciembre: se enciende en tu interior una inspiración que te invita a mostrarte con una autenticidad renovada. La energía favorece encuentros que fortalecen tu brillo personal. Una idea esclarecedora transforma tu visión sobre un asunto emocional. Sientes que tu presencia adquiere una fuerza distinta a medida que avanza el día. Terminas la jornada con una sensación profunda de expansión espiritual