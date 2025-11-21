Horóscopo maya: consulta sus predicciones del sábado 22 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este sábado 22 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto – 13 de diciembre al 9 de enero: comienza el día sintiendo que la vibración que te envuelve abre un pasaje silencioso hacia una comprensión más honda de tus motivaciones internas. Las señales que percibas en tus alrededores actuarán como espejos que devuelven lo que has negado, invitándote a reconciliarte con partes olvidadas de tu historia energética. Un destello sutil te hará descubrir que una posibilidad que dabas por cerrada aún late bajo la superficie. Las emociones se volverán más cálidas y flexibles, guiándote hacia gestos generosos que alguien cercano necesita. Cierras esta jornada con la sensación de haber dado un paso pequeño pero decisivo en tu expansión espiritual
- Mono – 10 de enero al 6 de febrero: entre la luz que desciende y la sombra que retrocede, sientes que tu intuición hila un mapa nuevo donde las respuestas se despliegan sin esfuerzo. El movimiento invisible de la energía te impulsa a mirar aquello que evitabas, encontrando firmeza en la aceptación de tus propios ritmos. Una conexión inesperada despertará una memoria emocional que te orienta hacia un propósito renovado. Tus acciones se sentirán ligeras, casi ceremoniales, como si cada paso fuese parte de un rito personal. Al finalizar el día, reconoces que una guía interna te mostró un sendero que no habías podido ver
- Halcón – 7 de febrero al 6 de marzo: te envuelve una claridad sutil que depura preocupaciones viejas y te permite escuchar con precisión lo que tu espíritu murmura cuando el mundo se aquieta. Los movimientos del entorno actúan como mensajeros que te señalan qué vínculos están alineados con tu expansión. Surge una oportunidad de comunicar una verdad profunda que antes no sabías cómo expresar. Sientes que la energía vital se eleva dentro de ti, despertando creatividad y firmeza emocional. Terminas el día con la certeza de haber recuperado una parte de tu poder personal
- Jaguar – 7 de marzo al 3 de abril: percibes el tejido invisible que rodea tus acciones, guiando tus decisiones hacia lugares donde tu fortaleza interna se reordena y cobra nitidez. Una revelación espiritual llega de manera suave, como un recuerdo que no sabías que tenías guardado. La vibración del día te impulsa a valorar más el silencio, pues allí brota la comprensión que transforma tus pasos. Las relaciones se sienten más auténticas, generando un intercambio que nutre y expande la confianza. Al anochecer, sientes que un ciclo interno ha completado su danza
- Zorro – 4 de abril al 1 de mayo: la sutileza cósmica de la jornada te invita a mirar entre líneas y descubrir una señal que estabas a punto de pasar por alto. Surge una sensación de renovación que limpia pensamientos estancados y te abre a una interpretación distinta de tu propio destino. Un impulso repentino te lleva a reorganizar prioridades, dejando atrás lo que ya no sostiene tu crecimiento. La energía social fluye con calma y honestidad, permitiendo conversaciones que alinean corazones. Cierras el día sintiendo que la vida te sopló una respuesta que estabas necesitando
- Serpiente – 2 de mayo al 29 de mayo: la energía que te rodea afina tus percepciones internas, mostrando un camino que antes parecía oculto. Te llega una claridad emocional que ordena sentimientos dispersos y te ayuda a comprender mejor tus deseos auténticos. La intuición se enciende con una fuerza cálida que ilumina cómo avanzar con mayor seguridad. Un encuentro cotidiano adquiere un sentido inesperado y profundo, revelando una verdad sutil. Finalizas la jornada con la sensación de que tu transformación está tomando una forma tangible
- Ardilla – 30 de mayo al 26 de junio: una corriente suave de energía te anima a recuperar la ternura de pequeños gestos que habías postergado. Tus pensamientos se aclaran con una lucidez tranquila que redefine tus intenciones para los próximos días. Surge un acto de reciprocidad que fortalece un vínculo afectivo y te devuelve esperanza. Las señales del entorno se alinean para mostrarte que el esfuerzo emocional que has sostenido no ha sido en vano. Terminas el día con el corazón más ligero y la mente abierta a nuevas posibilidades
- Tortuga – 27 de junio al 23 de julio: sientes que el tiempo se expande, permitiéndote observar tus emociones con una serenidad que antes se te escapaba. La vibración del día favorece la reconstrucción interna, animándote a tomar decisiones desde un lugar más sabio. Un mensaje o gesto inesperado activa una comprensión profunda sobre tu propósito presente. Los vínculos afectivos se vuelven refugios donde la sinceridad encuentra espacio para florecer. Al cerrar la noche, reconoces que tu energía se ha fortalecido de manera silenciosa pero evidente
- Murciélago – 24 de julio al 22 de agosto: la luz interna que te acompaña hoy revela lo que necesitas depurar para avanzar con más firmeza emocional. Una introspección espontánea te ayuda a distinguir entre lo que te sostiene y lo que te drena. Un gesto amable proveniente de alguien cercano te recuerda el valor de la presencia mutua. Tu visión se expande hacia metas que habías dejado en pausa, devolviéndole vigor a tus propósitos. Al finalizar el día, sientes que tu espíritu ha encontrado un nuevo equilibrio
- Escorpión – 23 de agosto al 19 de septiembre: te invade una energía profunda que despierta memorias dormidas y reorganiza tus prioridades internas. La intuición fluye con claridad sorprendente, llevándote a decisiones que fortalecen tu camino espiritual. Un intercambio emocional abre un puente hacia un entendimiento renovado con alguien importante. La creatividad se activa en pequeños destellos que te ayudan a expresar aquello que antes guardabas. Terminas la jornada sintiendo que algo esencial ha vuelto a su lugar
- Venado – 20 de septiembre al 17 de octubre: la vibración del día suaviza tensiones internas y te enseña a escuchar con mayor sensibilidad los ritmos de tu mundo emocional. Un impulso intuitivo te muestra cómo ajustar una situación que parecía compleja, devolviéndote la tranquilidad. La energía afectiva se vuelve más receptiva, favoreciendo encuentros que nutren tu serenidad. Se abre dentro de ti una comprensión que aligera cargas antiguas. Al caer la noche, sientes que tu espíritu se ha expandido silenciosamente
- Búho – 18 de octubre al 16 de noviembre: una claridad espiritual envuelve tu percepción, llevando luz hacia rincones internos donde la duda se escondía. Te descubres más sensible a los mensajes sutiles que el día coloca frente a ti. Un pensamiento repentino te ayuda a reorganizar de manera más saludable tu energía emocional. A través de un gesto simple de otro, se despierta en ti una sensación de compañía profunda. Terminas la jornada con la certeza de que tu intuición te guió con precisión
- Pavo Real – 17 de noviembre al 12 de diciembre: la energía expansiva del día resuena con un brillo especial dentro de ti, impulsándote a mostrar capas más auténticas de tu esencia. Un recuerdo emocional cobra sentido nuevo, ayudándote a comprender por qué ciertos caminos se han abierto recientemente. La inspiración llega en ondas suaves que te invitan a actuar desde el corazón. Tus conexiones afectivas se sienten más vivas y sutilmente transformadoras. Al finalizar el día, percibes que tu espíritu se ha alineado con un horizonte más amplio