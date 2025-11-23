Horóscopo maya: consulta sus predicciones del lunes 24 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este lunes 24 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
- Lagarto – 13 de diciembre al 9 de enero: se abre un flujo interno que te invita a reconocer un matiz emocional que habías dejado suspendido en un rincón de tu conciencia. La energía del día favorece decisiones que nacen desde la calma y no desde la urgencia. Una conversación inesperada despierta una intuición que reorganiza tu visión del presente. Sientes cómo tu sensibilidad se afina hacia lo sutil. Cierras la jornada con la percepción clara de que tu espíritu ha recuperado una dirección más serena
- Mono – 10 de enero al 6 de febrero: se desliza en tu interior una vibración que te permite observar un patrón antiguo con una luz renovada. Algo en el ambiente activa la necesidad de expresar una verdad que habías guardado demasiado tiempo. Tus emociones se ordenan con una precisión suave pero profunda. Una señal pequeña te lleva a comprender que estabas más cerca de la respuesta de lo que creías. Finalizas el día sintiendo que tu energía se ha equilibrado desde adentro hacia afuera
- Halcón – 7 de febrero al 6 de marzo: se manifiesta en ti una claridad que corta la confusión como un destello certero. La energía favorece acuerdos, decisiones y entendimientos que parecían difíciles días atrás. Un pensamiento espontáneo ilumina una alternativa que antes no veías. Notas que tu intuición se vuelve más exacta a medida que avanza la jornada. Al cerrar el día, reconoces un avance interno que te fortalece
- Jaguar – 7 de marzo al 3 de abril: se remueve una vibración profunda que te lleva a explorar un recuerdo que vuelve para ofrecerte una enseñanza nueva. El día acompaña procesos de sinceramiento emocional muy necesarios. Una percepción repentina te ayuda a descifrar algo que te inquietaba. Sientes que tus pasos recuperan un ritmo más auténtico. Terminas la jornada con una sensación de reconexión interna
- Zorro – 4 de abril al 1 de mayo: se activa en ti una sensibilidad particular que te permite identificar el origen de una duda persistente. Hoy las conversaciones adquieren un matiz revelador que abre caminos más claros. Una idea fresca te ayuda a desbloquear un pequeño conflicto interno. Tus emociones se mueven con suavidad, como si respondieran a una música invisible. Cierras el día sintiendo que has recuperado equilibrio y enfoque
- Serpiente – 2 de mayo al 29 de mayo: se despierta una corriente emocional que te conduce hacia un entendimiento más profundo de un deseo que no habías querido admitir. La energía potencia decisiones que armonizan tu mundo interno. Un detalle mínimo provoca una reflexión que aclara tu rumbo. Sientes que tus pasos se alinean con un propósito más firme. Al finalizar la jornada, te reconoces más íntegro y consciente
- Ardilla – 30 de mayo al 26 de junio: se expande un orden interno que te ayuda a priorizar lo que realmente sostiene tu bienestar. Un intercambio en apariencia trivial contiene una clave emocional que te sorprende. La inspiración fluye en movimientos sutiles que te acompañan durante el día. Tus vínculos muestran una apertura que te resulta reconfortante. Cierras la noche sintiendo que has comprendido algo esencial sobre ti
- Tortuga – 27 de junio al 23 de julio: se enlaza en tu interior un ritmo calmo que te permite observar cada sensación sin prisa. El día favorece elecciones hechas desde la sabiduría acumulada. Una señal discreta activa una reflexión que te guía hacia una decisión más honesta. Sientes que tu energía se acomoda en un estado de serenidad profunda. Terminas el día con la certeza de haber fortalecido tu centro espiritual
- Murciélago – 24 de julio al 22 de agosto: se proyecta sobre ti una luz silenciosa que ilumina un aspecto emocional que habías dejado sin resolver. La energía te impulsa a abrir un espacio interno para reorganizar sentimientos dispersos. Una palabra precisa te ayuda a comprender lo que venías evitando. Notas que tu intuición se torna más aguda con cada hora. Al terminar el día, sientes que has recuperado estabilidad
- Escorpión – 23 de agosto al 19 de septiembre: se mueve una vibración interna que libera tensiones que venías acumulando. El día abre caminos para conversaciones profundas que sanan. Una percepción súbita resignifica un conflicto reciente. Sientes que tu energía se limpia de interferencias. Cierras la noche con la sensación de haber recuperado claridad emocional
- Venado – 20 de septiembre al 17 de octubre: se afloja un peso interno que te permitía avanzar solo a medias. Hoy la vida te muestra un gesto que actúa como señal para reorganizar prioridades. Una emoción inesperada te orienta hacia un cambio necesario. Notas que el equilibrio comienza a instalarse con suavidad. Finalizas la jornada con una paz más sólida que en días anteriores
- Búho – 18 de octubre al 16 de noviembre: se abre un espacio interior que te permite escuchar con nitidez lo que tu intuición venía susurrando. La energía del día favorece actos pequeños que producen grandes efectos en tu espíritu. Una revelación espontánea te ayuda a entender algo que te inquietaba profundamente. Sientes que tus emociones encuentran su cauce natural. Terminas la noche reconociendo un avance silencioso pero transformador
- Pavo Real – 17 de noviembre al 12 de diciembre: se expande en tu aura una vibración creativa que te inspira a mostrarte con más autenticidad. La energía promueve encuentros que nutren tu fuerza interior. Una claridad emocional reorganiza tu visión sobre un vínculo importante. Sientes que tu presencia se vuelve más luminosa a medida que pasan las horas. Al final del día, percibes que tu espíritu ha dado un paso hacia un ciclo más pleno