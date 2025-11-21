El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este viernes 21 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 21 de noviembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 21 de noviembre
- Lagarto (13 de diciembre – 9 de enero): una vibración templada se desliza por tu campo interno y suaviza tensiones que creías arraigadas. Los símbolos que encuentres durante la mañana te mostrarán el inicio de un sendero emocional renovado. Una conversación mínima despertará una comprensión sutil que cambia tu enfoque sobre un vínculo reciente. La energía que asciende desde tu abdomen reforzará la seguridad de tus decisiones espirituales. Al terminar el día, descubrirás que tu sensibilidad adquirió un matiz más sereno y luminoso
- Mono (10 de enero – 6 de febrero): una claridad intuitiva brota desde el inconsciente y te impulsa a escuchar lo que antes ignorabas. Las conexiones espontáneas tomarán forma de señales que te guiarán hacia una resolución esperada. Una imagen o recuerdo repentino abrirá una puerta oculta hacia un deseo postergado. La energía cósmica activará tu agilidad emocional para responder con gracia a lo inesperado. Al anochecer, sentirás que recuperaste una parte de tu alegría esencial
- Halcón (7 de febrero – 6 de marzo): una corriente de visión interior se afina y te permite detectar oportunidades invisibles para otros. Un detalle pequeño revelará la fuerza de un proyecto que estaba latente. La percepción elevada te llevará a distinguir con precisión qué ideas merecen tu altura espiritual. Un encuentro breve ampliará tu horizonte emocional con un matiz de esperanza. Al cerrar los ojos esta noche, notarás que tu espíritu ha volado un poco más lejos
- Jaguar (7 de marzo – 3 de abril): una inquietud poderosa despierta tu instinto más profundo y te empuja hacia una revelación emocional. Los silencios del día servirán como espejos donde podrás observar tus verdaderos deseos. Una decisión postergada encontrará impulso gracias a un destello de valentía interna. La energía sutil en tu pecho traerá calma a un pensamiento recurrente. Al finalizar el día, sentirás que tu fuerza ancestral se reorganiza bajo una luz más sabia
- Zorro (4 de abril – 1 de mayo): una sensibilidad refinada se instala en tu percepción y te permite captar matices que otros pasan por alto. Una charla simple abrirá un canal inesperado de entendimiento afectivo. La intuición te dará una pista valiosa respecto a un movimiento que debes realizar pronto. Un pequeño acto altruista generará una ola de bienestar que regresará multiplicada. Al final de la noche, sabrás que tu equilibrio tiene una base más profunda
- Serpiente (2 de mayo – 29 de mayo): una energía cálida serpentea por tu intuición y organiza emociones dispersas con suavidad. Un gesto cotidiano te mostrará la importancia de confiar plenamente en tus percepciones internas. La conexión con tu cuerpo será clave para resolver una duda que parecía mental. Un pensamiento luminoso despertará una creatividad que creías dormida. Cuando el día termine, sentirás que tu esencia brilla con una intensidad renovada
- Ardilla (30 de mayo – 26 de junio): una vibración alegre limpia el ambiente emocional y te invita a disfrutar de lo simple sin culpa. Un recuerdo entrañable despertará un movimiento interno que reorganiza prioridades afectivas. Una señal repetida te mostrará que estás construyendo estabilidad desde un lugar mucho más consciente. Un cruce de palabras amable generará un lazo energético más fuerte. Al terminar la jornada, tu espíritu respirará con mayor libertad
- Tortuga (27 de junio – 23 de julio): una calma profunda se abre paso en ti y ordena poco a poco los ritmos que te sostienen. Un instante de introspección revelará un pensamiento que necesitaba liberarse. Una conversación pausada aportará claridad sobre un proceso que parecía estancado. La energía suave del día consolidará tus pasos sin necesidad de esfuerzo. Al caer la noche, sentirás que tu fortaleza se volvió más espiritual
- Murciélago (24 de julio – 22 de agosto): una percepción ampliada ilumina zonas internas que antes evitabas observar. Un movimiento energético ligero despejará la sombra de una preocupación silenciosa. Un encuentro inesperado aportará una perspectiva nueva y muy reveladora. La intuición vibrará fuerte al recibir un mensaje simbólico durante la tarde. Al final del día, tu poder interno se manifestará con una luz más honesta
- Escorpión (23 de agosto – 19 de septiembre): una profundidad sensible te acompaña desde el amanecer y te guía hacia verdades íntimas. Un intercambio breve despertará una reflexión valiosa sobre tus vínculos. Una energía renovadora despejará conflictos internos que ya pesaban demasiado. La claridad emocional surgirá sin esfuerzo en un momento clave. Al acabar el día, sentirás una fortaleza serena que te estabiliza desde adentro
- Venado (20 de septiembre – 17 de octubre): una armonía delicada envuelve tus emociones y facilita decisiones que antes parecían densas. Un gesto amable resonará en tu interior y te devolverá una sensación de pertenencia. Una idea sutil aportará dirección a un proyecto que parecía difuso. La energía del día favorecerá la cooperación y la apertura afectiva. Cuando llegue la noche, sentirás que encontraste un ritmo justo
- Búho (18 de octubre – 16 de noviembre): una claridad psíquica se filtra entre tus pensamientos y ordena lo que antes parecía caótico. Una señal inesperada confirmará que estás completando un aprendizaje importante. Una conversación te permitirá comprender un matiz emocional que habías pasado por alto. La energía que desciende a tu corazón consolidará un cierre necesario. Al finalizar la jornada, tu mirada interior tendrá más nitidez
- Pavo Real (17 de noviembre – 12 de diciembre): una expansión luminosa envuelve tu energía y te impulsa a mostrar tus dones sin temor. Un comentario sutil abrirá un camino creativo que no habías notado. Una vibración suave fomentará el equilibrio entre lo que deseas y lo que necesitas. Una sincronía repetida reafirmará que estás entrando en un ciclo de expresión elevada. Al terminar el día, sentirás que tu aura se despliega con mayor libertad