El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 21 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 21 de noviembre, día del Caballo de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Caballo
Elemento: Madera
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra
Animales incompatibles: Rata, Búfalo
Actividades recomendadas: avanzar con decisiones importantes, iniciar movimientos estratégicos, expresar ideas claras
Actividades a evitar: acelerarse, comprometerse con más de lo posible, ignorar detalles esenciales
Horóscopo chino: la energía del Caballo de Madera Yang
En el horóscopo chino, la energía del Caballo de Madera Yang abre una jornada dinámica, impulsiva y creativa, donde las ideas fluyen sin esperar permisos. La Madera amplifica la necesidad de crecimiento y expansión, mientras que el Yang activa la determinación y la valentía para avanzar. Es un día indicado para tomar decisiones firmes, mover estructuras estancadas y comunicar lo que antes se callaba. También favorece las iniciativas nuevas, siempre que se mantenga la claridad y no se caiga en la dispersión. Controlar el impulso y revisar detalles marcará la diferencia entre un avance sólido o un esfuerzo mal calculado.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 21 de noviembre, día del Caballo de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): recibe una energía intensa que la impulsa a moverse rápido, aunque le conviene medir sus pasos. detecta una oportunidad que estaba oculta entre detalles que otros pasaron por alto. evita tensiones si observa antes de responder. utiliza la intuición para tomar una decisión que había postergado. encuentra claridad al separar lo urgente de lo importante. termina el día reconociendo que avanzar con calma fue su mejor estrategia
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se encuentra con una energía que desafía su ritmo habitual, pero logra adaptarse si respira y analiza. percibe un cambio en su entorno que requiere firmeza y orden. evita distracciones que pueden desbalancear su planificación. recibe una señal sobre un asunto económico que necesita atención. mantiene su estabilidad al no ceder a presiones externas. finaliza con la satisfacción de haber mantenido control incluso en medio del movimiento del día
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): siente afinidad natural con la energía del Caballo de Madera Yang y aprovecha el impulso para avanzar sin trabas. retoma un plan que parecía detenido y lo encamina con fuerza renovada. disfruta de una interacción que le ofrece inspiración inesperada. evita tensiones al mantener un enfoque claro. encuentra un momento perfecto para mostrar liderazgo auténtico. termina la jornada reconociendo el valor de su determinación
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): percibe la intensidad del día y decide avanzar con suavidad para no saturarse. mejora un vínculo mediante una palabra precisa en el momento adecuado. organiza un asunto pendiente que le devuelve tranquilidad. evita involucrarse en situaciones de presión que no le corresponden. recibe claridad sobre una idea que venía madurando. concluye el día sintiéndose más estable y enfocado
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): disfruta del dinamismo del día y canaliza la energía expansiva para impulsar un proyecto personal. comprende una situación que antes resultaba confusa. evita discusiones innecesarias al elegir un enfoque estratégico. utiliza su creatividad para resolver un inconveniente menor. encuentra motivación renovada para avanzar hacia una meta importante. cierra el día sintiendo que recuperó el control de su camino
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): analiza el movimiento del día con cautela y decide actuar solo cuando percibe el momento oportuno. logra afinar un detalle clave que otros no detectan. evita distracciones que podrían desviar su atención. se permite una pausa para reorganizar pensamientos. reconoce una oportunidad que requerirá estrategia a largo plazo. concluye el día apreciando su capacidad para avanzar sin prisa pero con precisión
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente impulsado por su propia energía regente y experimenta una mezcla de entusiasmo y claridad. inicia algo nuevo con convicción. evita sobrecargarse para no dispersar su fuerza. expresa con fluidez lo que desea, logrando entendimiento inmediato. recibe un gesto que confirma su dirección. finaliza la jornada con una sensación de logro interno
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe un impulso renovado que la anima a salir de una duda emocional. encuentra apoyo en alguien que reconoce su esfuerzo. decide avanzar en un asunto personal sin miedo al cambio. evita ambientes tensos que pueden desordenar su energía. recibe una idea que le ofrece estabilidad futura. cierra el día con mayor confianza en sí misma
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): aprovecha la energía del Caballo para moverse con rapidez y astucia. encuentra solución a un problema gracias a una idea espontánea. evita perder tiempo en conversaciones poco productivas. retoma un plan creativo que vuelve a cobrar vida. recibe información útil que lo ayuda a decidir algo importante. termina el día sintiéndose inspirado y claro
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra orden en medio del ritmo acelerado del día. mejora un proceso gracias a un ajuste pequeño pero crucial. evita confrontaciones que podrían desgastarlo. recibe reconocimiento por su precisión y constancia. aprovecha un instante para organizar una estrategia personal. cierra el día con una sensación de eficiencia lograda
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): fluye con la energía del Caballo y siente motivación para resolver temas pendientes. aclara una situación con una persona importante. evita caer en preocupaciones que no aportan. encuentra apoyo en alguien que respeta su visión. aprovecha la energía para tomar una decisión necesaria. termina el día sintiendo mayor alivio emocional
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): recibe la energía intensa del día con cierta sensibilidad y decide avanzar con calma. mejora un vínculo gracias a su tacto emocional. evita comprometerse más de lo que puede sostener. organiza un asunto doméstico que alivia tensión. percibe una señal importante sobre una oportunidad futura. concluye la jornada con serenidad recuperada