Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra

Animales incompatibles: Rata, Búfalo

Actividades recomendadas: avanzar con decisiones importantes, iniciar movimientos estratégicos, expresar ideas claras

Actividades a evitar: acelerarse, comprometerse con más de lo posible, ignorar detalles esenciales

Horóscopo chino: la energía del Caballo de Madera Yang

En el horóscopo chino, la energía del Caballo de Madera Yang abre una jornada dinámica, impulsiva y creativa, donde las ideas fluyen sin esperar permisos. La Madera amplifica la necesidad de crecimiento y expansión, mientras que el Yang activa la determinación y la valentía para avanzar. Es un día indicado para tomar decisiones firmes, mover estructuras estancadas y comunicar lo que antes se callaba. También favorece las iniciativas nuevas, siempre que se mantenga la claridad y no se caiga en la dispersión. Controlar el impulso y revisar detalles marcará la diferencia entre un avance sólido o un esfuerzo mal calculado.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 21 de noviembre, día del Caballo de Madera Yang