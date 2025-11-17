Horóscopo maya: consulta sus predicciones del martes 18 de noviembre

El segundo día del Mes del Pavo Real se abre con una vibración de expansión interior y revelación del propósito personal. La energía cósmica impulsa a mirar hacia dentro con honestidad y a reconocer la luz que late incluso en los silencios más profundos. Los planos espirituales se entrelazan con el corazón humano, tejiendo un día de equilibrio entre la humildad y la majestuosidad del alma despierta.

