Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cabra, Cerdo y Perro

Animales incompatibles: Gallo y Dragón

Actividades recomendadas: resolver conflictos, renovar acuerdos, dedicar tiempo a la creatividad.

Actividades a evitar: actuar impulsivamente, posponer decisiones, exponerse a tensiones innecesarias

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Metal Yin

En el horóscopo chino, la energía del día del Conejo de Metal Yin aporta diplomacia, estrategia y una calma que permite ver los matices en cada situación. Es un día ideal para analizar con prudencia los pasos futuros, priorizando la armonía y el diálogo. Las decisiones tomadas con serenidad podrán consolidar vínculos o abrir nuevas oportunidades. Sin embargo, conviene evitar confrontaciones o juicios precipitados, ya que la sensibilidad estará acentuada. El arte, la música y el contacto con la naturaleza resultarán terapéuticos bajo esta vibración tan reflexiva.

Horóscopo chino: las predicciones del martes 18 de noviembre, día del del Conejo de Metal Yin