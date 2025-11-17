El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este martes 18 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 18 de noviembre, día del del Conejo de Metal Yin
Signo regente: Conejo
Elemento: Metal
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Cabra, Cerdo y Perro
Animales incompatibles: Gallo y Dragón
Actividades recomendadas: resolver conflictos, renovar acuerdos, dedicar tiempo a la creatividad.
Actividades a evitar: actuar impulsivamente, posponer decisiones, exponerse a tensiones innecesarias
Horóscopo chino: la energía del Conejo de Metal Yin
En el horóscopo chino, la energía del día del Conejo de Metal Yin aporta diplomacia, estrategia y una calma que permite ver los matices en cada situación. Es un día ideal para analizar con prudencia los pasos futuros, priorizando la armonía y el diálogo. Las decisiones tomadas con serenidad podrán consolidar vínculos o abrir nuevas oportunidades. Sin embargo, conviene evitar confrontaciones o juicios precipitados, ya que la sensibilidad estará acentuada. El arte, la música y el contacto con la naturaleza resultarán terapéuticos bajo esta vibración tan reflexiva.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la influencia del Metal Yin te empuja a equilibrar tu energía mental con una actitud más empática. Aunque tengas razón en ciertos asuntos, tu entorno valorará más la forma en que comunicas que el contenido mismo. Hoy puedes lograr avances si escuchas con atención y respondes con mesura. Se abren puertas en lo laboral si priorizas la cooperación antes que la competencia. Mantén firme tu enfoque y evita dispersarte con distracciones innecesarias. El autocontrol será tu mayor herramienta para avanzar con elegancia
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada se presenta serena y favorable para organizar tu entorno con método y precisión. La energía del Conejo suaviza tus rigideces y te invita a ceder sin sentir pérdida. Puedes consolidar alianzas importantes si actúas con tacto y humildad. Un asunto pendiente se resuelve con una conversación franca. También podrías recibir un reconocimiento por tu perseverancia reciente. Evita las posturas inflexibles, el éxito vendrá por la apertura y la cooperación
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la sutileza del día te enseña que no todo se conquista con fuerza, sino también con estrategia. Es buen momento para planificar, observar y decidir sin precipitarte. Los demás notarán tu magnetismo si mantienes la calma y hablas con seguridad. Puedes recibir una propuesta que combine desafío y estabilidad. En lo personal, procura no sobreanalizar las emociones ajenas. El equilibrio entre acción y empatía marcará tu éxito
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía de tu propio signo potencia tu intuición y refuerza tu encanto natural. Las conexiones humanas se vuelven más fluidas y sinceras, favoreciendo acuerdos o reconciliaciones. Podrías sentirte inspirado para dar un paso importante en proyectos personales. Los demás reconocerán tu habilidad para unir fuerzas opuestas. No te sobrecargues de tareas; prioriza lo que te haga sentir en paz. Hoy tu sensibilidad será tu mayor aliada para avanzar con equilibrio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día te pide moderación y prudencia en tus expresiones. Aunque poseas grandes ideas, conviene presentarlas con tacto para evitar resistencias. Las relaciones se benefician si reduces el tono crítico y aumentas la comprensión. Puede surgir una oportunidad laboral si mantienes una actitud receptiva y flexible. Aprovecha este flujo para limpiar tensiones y renovar compromisos. La paciencia te acercará más a tus metas que la impulsividad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la vibración del Metal Yin armoniza con tu mente analítica, facilitando la toma de decisiones certeras. Tu intuición se combina con una lógica afilada, generando un día de claridad. Aprovecha para definir estrategias o poner en orden documentos y proyectos. Las conversaciones discretas serán más fructíferas que los gestos públicos. También podrías recibir apoyo de alguien que valora tu discreción y talento. La serenidad interior potenciará tu poder de persuasión
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): este día te invita a moderar el ritmo y observar antes de actuar. Si bien tu energía natural es intensa, la influencia del Conejo te ayuda a canalizarla con diplomacia. Podrás resolver un conflicto si priorizas la escucha activa sobre la reacción inmediata. En el trabajo, tu creatividad hallará un cauce práctico y productivo. Evita saturarte con tareas simultáneas o compromisos que no puedes sostener. El equilibrio entre prudencia y acción será tu mejor estrategia
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): la jornada refuerza tu armonía interior y mejora tu percepción de los demás. Las relaciones personales se vuelven más sinceras y cooperativas, favoreciendo los acuerdos. Tu sensibilidad te permitirá entender situaciones ocultas o no dichas. Aprovecha este clima para avanzar en asuntos financieros o artísticos. Alguien cercano podría confiarte un secreto que requerirá de tu discreción. Mantén la calma y tu intuición te guiará con acierto
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): hoy tu ingenio se afina y las ideas fluyen con precisión. La energía del día favorece el pensamiento lógico y la comunicación asertiva. Podrías destacar en tareas que exijan rapidez mental y creatividad práctica. Evita bromas que puedan malinterpretarse, ya que la sensibilidad general es alta. Si canalizas tu humor hacia la empatía, conquistarás aliados importantes. Un gesto amable abrirá más puertas que un argumento brillante
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): el ambiente del día te desafía a bajar las defensas y a permitirte cierta vulnerabilidad. Tu tendencia a buscar perfección puede chocar con el ritmo pausado del Conejo. Es recomendable mantener la diplomacia incluso ante opiniones que no compartas. Si lo haces, ganarás respeto y colaboración. Dedica tiempo a actividades que relajen tu mente y suavicen tu energía. La serenidad será más efectiva que la insistencia
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): la atmósfera del día te brinda estabilidad y un sentido de propósito. Es ideal para fortalecer compromisos y confiar en quienes te rodean. Las alianzas laborales y personales se benefician si actúas desde la honestidad. Podrías recibir una propuesta que combine tus valores con tus talentos. Evita cargar con problemas ajenos, confía en los límites sanos. La energía del Metal Yin te ofrece equilibrio y gratitud
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la vibración del Conejo te favorece y aumenta tu magnetismo personal. Es un buen momento para expresar tus ideas sin miedo a ser malinterpretado. Tu intuición y empatía se potencian, ayudándote a comprender a los demás con ternura. Podrías resolver un asunto emocional que llevaba tiempo pendiente. Las energías se ordenan y te sientes más confiado en tus decisiones. El bienestar surge de mantenerte fiel a tu esencia