El horóscopo chino revela para este lunes 17 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 17 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 17 de noviembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana del lunes inicia con una sensación de claridad interior que te permite tomar decisiones con firmeza. Durante la tarde, una propuesta o invitación inesperada despierta entusiasmo y renovación. La noche se vuelve introspectiva, ideal para ordenar pensamientos y liberar viejas preocupaciones. Una palabra amable que pronuncies hoy resonará más de lo que imaginas. Este día fortalece tu confianza en los ciclos de la vida y en tu propio poder para adaptarte
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el amanecer te encuentra en calma, observando con paciencia los frutos de lo que sembraste. En la tarde, podrías recibir una señal concreta de que tus esfuerzos comienzan a consolidarse. La noche trae armonía familiar y el deseo de compartir momentos sinceros. Un gesto solidario hacia alguien cercano expandirá tu bienestar interior. Este día marca un equilibrio entre lo que das y lo que recibes con gratitud
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta tu espíritu aventurero y una energía valiente para emprender nuevos caminos. En la tarde, alguien te inspira con sus palabras y te impulsa a mirar más alto. La noche ofrece calma, pero también la oportunidad de reorganizar tus prioridades. Algo que parecía incierto comienza a ganar forma gracias a tu determinación. Hoy el universo responde al coraje de tus acciones sinceras
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el amanecer fluye con suavidad y una sensación de ternura hacia todo lo que te rodea. En la tarde, un encuentro o intercambio afectivo llena de luz tu ánimo. La noche se presta para soñar y dejar que la imaginación te muestre nuevas posibilidades. Tu intuición se afina al punto de guiarte sin errores. Hoy tu sensibilidad se convierte en el puente hacia una alegría serena
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana comienza con energía expansiva y deseos de avanzar sin mirar atrás. En la tarde, el entusiasmo contagia a quienes te rodean y surgen nuevas colaboraciones. La noche invita a detenerte y reconocer cuánto has evolucionado. Un pequeño logro hoy se convierte en un símbolo de crecimiento interno. Este día renueva tu visión y fortalece tu propósito personal
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el amanecer se viste de intuiciones sutiles que te orientan hacia decisiones sabias. Durante la tarde, podrías descubrir algo que habías pasado por alto pero que ahora cobra sentido. La noche invita a la quietud, a dejar que el alma respire sin exigencias. Una conversación pausada puede darte la respuesta que esperabas. Hoy tu sabiduría interior se convierte en tu guía más confiable
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día lunes comienza con una oleada de energía vital que te impulsa a concretar proyectos pendientes. En la tarde, las circunstancias favorecen la acción directa y el liderazgo natural. La noche trae un aire de celebración íntima y descanso merecido. Algo en tu entorno refleja tu propio entusiasmo, multiplicando la motivación. Este lunes abre un ciclo de dinamismo y renovada confianza en ti mismo
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana te invita a apreciar lo simple y a disfrutar sin exigencias. En la tarde, una palabra de afecto o una noticia positiva suaviza cualquier preocupación. La noche llega con una energía mística que despierta sueños y esperanzas renovadas. Un recuerdo agradable regresa para recordarte cuánto has crecido. Este día vibra en la frecuencia del amor propio y la serenidad emocional
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana despierta tu ingenio y curiosidad, abriendo caminos que antes no habías considerado. En la tarde, tu buen humor mejora el ambiente y atrae oportunidades inesperadas. La noche transcurre entre ideas brillantes y reflexiones profundas. Una chispa de inspiración puede cambiar la forma en que ves una situación. Hoy tu mente se convierte en la llave de nuevas conquistas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el amanecer del lunes trae un impulso organizativo que te motiva a poner orden en lo material y lo emocional. En la tarde, logras resolver un tema pendiente con lucidez y equilibrio. La noche se ilumina con una sensación de orgullo tranquilo por lo alcanzado. Un detalle artístico o estético despertará alegría inesperada. Este día reafirma tu capacidad para transformar el caos en belleza
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el amanecer te conecta con una sensación de justicia y equilibrio interior. En la tarde, podrías brindar ayuda desinteresada que luego se traducirá en bendiciones. La noche trae sosiego y reconocimiento por tu constancia. Una conversación honesta aclara un malentendido reciente. En este lunes tu nobleza se convierte en tu mayor fuente de prosperidad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana comienza con ternura y gratitud hacia las pequeñas cosas que te rodean. En la tarde, podrías reencontrarte con alguien que despierta memorias felices. La noche fluye entre risas suaves y emociones apacibles. Un gesto sencillo se transformará en una hermosa cadena de afecto. Este día te recuerda que la felicidad se construye con calma y autenticidad