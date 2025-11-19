Horóscopo maya: consulta sus predicciones del jueves 20 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este jueves 20 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
La energía de este día dentro del Mes del Pavo Real se expande como un abanico espiritual que abre caminos de percepción profunda y belleza interna. Las corrientes cósmicas favorecen la revelación de dones personales que habían permanecido ocultos bajo la rutina o el cansancio emocional. Cada signo recibe un pulso sutil que invita a celebrar la propia existencia como un gesto sagrado de autenticidad.
- Lagarto (13 de diciembre – 9 de enero): se despierta una claridad interior que reorganiza prioridades y quita peso a preocupaciones que ya no vibran contigo. una intuición inesperada acerca de una relación te permitirá comprender la importancia de elegir vínculos que respeten tu esencia. un símbolo que aparece durante el día actuará como faro para guiar un cambio íntimo que empezará en tu respiración. una idea creativa, aún pequeña, tomará forma al caer la tarde y te ofrecerá una salida elegante para un conflicto menor. al cerrar la noche, sentirás que tu energía se vuelve más fina y más atenta a los mensajes del mundo sutil
- Mono (10 de enero – 6 de febrero): un impulso juguetón mezclado con sabiduría profunda se abre camino dentro de tu campo emocional. una conversación casual revelará una verdad que reorganiza la manera en que observas a ciertas personas. un movimiento energético en el plexo solar te ayudará a elegir con serenidad lo que antes decidías desde la prisa. una sincronía repetida durante el día te confirmará que estás muy cerca de un giro positivo. al final de la jornada, comprenderás que tu espíritu pedía más liviandad y menos autoexigencia
- Halcón (7 de febrero – 6 de marzo): una lucidez expansiva ilumina el modo en que analizas un proyecto que parecía inmóvil. una sensación de vuelo interior te permitirá evaluar nuevas alturas sin temor a perder estabilidad. un mensaje inesperado ofrecerá un matiz diferente a un plan que creías cerrado. un destello de coraje reforzará tu determinación para proteger tus límites sagrados. al caer la noche, se asentará una paz amplia que te recordará que la visión verdadera siempre llega en silencio
- Jaguar (7 de marzo – 3 de abril): una vibración ancestral recorre tu espíritu y reanima tu instinto guía. una emoción profunda emergerá al recordar algo olvidado y te permitirá sanar una capa más de sensibilidad. un cruce de miradas o palabras despertará un reconocimiento misterioso con alguien que recién aparece en tu vida. una fuerza interna renovada impulsará decisiones que estabas posponiendo. cuando el día termine, notarás que tu energía se volvió más soberana y más libre
- Zorro (4 de abril – 1 de mayo): una sensibilidad intuitiva te acompañará desde temprano, afinando tu capacidad para leer gestos y atmósferas. un pequeño gesto de alguien cercano te recordará la importancia de la reciprocidad verdadera. un pensamiento brillante surgirá mientras realizas una tarea simple y te abrirá una solución que no habías considerado. una vibración suave en el corazón te acercará a un deseo que creías inalcanzable. al finalizar la jornada, sentirás que avanzaste más de lo que parece
- Serpiente (2 de mayo – 29 de mayo): una corriente caliente de energía activará tu percepción y te permitirá desprender capas emocionales que ya cumplieron su función. un consejo que escuches de manera accidental iluminará un camino que tenías a medias. un impulso creativo nacerá desde la intuición corporal y tomará forma en ideas concretas. un movimiento de energía en la garganta facilitará una conversación que antes parecía difícil. al acabar el día, sentirás que tu esencia brilla con una textura más auténtica
- Ardilla (30 de mayo – 26 de junio): una vibración alegre y ordenada favorecerá el equilibrio entre tus responsabilidades y tus espacios de descanso. un recuerdo repentino traerá una perspectiva más madura respecto a una decisión próxima. un gesto espontáneo hacia alguien abrirá una corriente de ternura mutua muy necesaria. una señal repetida durante el día confirmará que estás en un ciclo de construcción lenta pero firme. al llegar la noche, una calma suave envolverá tus pensamientos
- Tortuga (27 de junio – 23 de julio): una energía de paciencia iluminada te permitirá avanzar en lo tuyo sin exigir resultados inmediatos. una conversación íntima revelará una verdad emocional que necesitaba aire. un instante de silencio profundo durante el día ordenará tus prioridades internas. una sensación cálida en el pecho te hará notar que estás dejando atrás una inseguridad vieja. al cerrar la jornada, sentirás que tu estabilidad tiene ahora un matiz más espiritual
- Murciélago (24 de julio – 22 de agosto): una apertura psíquica te permitirá percibir sombras y luces con mayor precisión. un impulso valiente te llevará a decir lo que has callado sin perder la suavidad necesaria. un sueño o imagen simbólica funcionará como guía para una decisión importante. una energía circulante en tu campo emocional despejará un temor que venías arrastrando. al final del día, notarás que tu poder interior respira más libre
- Escorpión (23 de agosto – 19 de septiembre): una profundidad emocional lúcida te ayudará a distinguir qué merece tu entrega y qué no. una anécdota mínima despertará una reflexión mayor sobre tus lazos afectivos. un cambio de humor favorable te permitirá reencauzar un diálogo que estaba tenso. una chispa de audacia renovará tu deseo de transformar lo que ya se siente estático. al terminar el día, tu energía tendrá una firmeza cálida que te sostendrá desde adentro
- Venado (20 de septiembre – 17 de octubre): una armonía suave resonará en tu interior desde el amanecer y guiará tus interacciones. un encuentro amable te recordará la importancia de rodearte de personas que cuidan tu sensibilidad. un detalle estético despertará tu espíritu creativo y te dará nuevas motivaciones. una certeza emocional aparecerá sin esfuerzo y te permitirá tomar una decisión serena. al caer la noche, sentirás que tu luz se expandió sin necesidad de hacer ruido
- Búho (18 de octubre – 16 de noviembre): una claridad psíquica profunda te permitirá ordenar pensamientos dispersos. un mensaje o señal simbólica confirmará que estás cerrando un ciclo de aprendizaje silencioso. un gesto de amabilidad ajeno funcionará como recordatorio de la belleza en las pequeñas cosas. una fuerza tranquila dentro de ti realineará tus intenciones con tu camino espiritual. cuando termine la jornada, la sensación de renovación será íntima y muy sutil
- Pavo Real (17 de noviembre – 12 de diciembre): una expansión luminosa envolverá tu campo energético y te inspirará una visión más amplia de tus metas. una conversación espontánea despertará un matiz nuevo en tus expectativas. un movimiento interno favorecerá la elegancia emocional con la que respondes a los desafíos. una sincronicidad repetida confirmará que tu brillo interior está en ascenso. al finalizar el día, sentirás que tu energía se despliega hacia horizontes más expresivos