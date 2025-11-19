El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 20 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 20 de noviembre, día del Serpiente de Agua Yin
Signo del día: Serpiente
Elemento regente: Agua
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Gallo, Búfalo, Mono
Animales incompatibles: Cerdo, Tigre
Actividades recomendadas: reorganizar agendas, estudiar en silencio, planificar movimientos futuros
Actividades a evitar: confrontaciones directas, decisiones impulsivas, tareas físicas agotadoras
Horóscopo chino: la energía del Serpiente de Agua Yin
En el horóscopo chino, la energía del día de la Serpiente de Agua Yin se percibe como un flujo sutil que combina la astucia y el misterio de la Serpiente con la suavidad receptiva del Agua en su aspecto yin. Es un momento en el que las decisiones no se toman por impulso, sino desde la observación paciente y la intuición, como si todo se moviera bajo la superficie esperando el instante adecuado para emerger. La vibración invita a escuchar más que a hablar, a moverse con discreción y a dejar que la claridad llegue en silencio, favoreciendo la estrategia, la sensibilidad y la capacidad de transformar lo complejo en algo armónico.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se despierta con una sensación de introspección que le permite revisar detalles que había dejado de lado. encuentra oportunidades en conversaciones breves que le abren caminos inesperados. reorganiza asuntos materiales que parecían estancados. evita que una tensión menor crezca al optar por la observación silenciosa. identifica un momento ideal para avanzar en un objetivo personal que estaba postergado. comprende al final del día que su intuición le indicó exactamente cuándo actuar y cuándo pausar
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra estabilidad emocional al iniciar el día con una tarea simple pero significativa. percibe una mejora en asuntos laborales que parecían confusos. recibe una señal clara sobre una decisión económica que necesitaba orden. establece límites sanos sin necesidad de discursos largos. utiliza la energía sobria de la jornada para fortalecer su determinación. cierra el día con la sensación de haber recuperado su ritmo natural
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): experimenta un contraste emocional que lo invita a moverse con cautela. descubre que un gesto amable abre una puerta que había permanecido cerrada. encuentra resistencia en una interacción, pero sabe cómo suavizarla. reorganiza sus prioridades sin perder espontaneidad. canaliza una inquietud interna transformándola en acción productiva. concluye la noche sintiendo que la paciencia fue su herramienta más valiosa
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): inicia la jornada con claridad mental que le permite ordenar ideas dispersas. siente afinidad especial con la energía de la Serpiente y fluye con facilidad. retoma una conversación pendiente que avanza en buen tono. recibe un estímulo creativo que ilumina un proyecto personal. evita una situación incómoda gracias a su diplomacia innata. culmina el día sintiendo que todo encajó con suavidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): siente un impulso interno que le pide moderar el ritmo. evalúa la conveniencia de un acuerdo que parecía atractivo. sostiene un diálogo que aclara un malentendido menor. aprovecha un instante de calma para reordenar una estrategia. evita tensiones al preferir un camino más sutil y observador. termina el día valorando la importancia de actuar con precisión
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un ambiente ideal para profundizar en temas personales. percibe con claridad la intención oculta detrás de ciertas palabras. avanza en un plan que venía gestando desde hace tiempo. evita el desgaste emocional al retirarse a tiempo de una discusión. conecta con una sensación de fluidez que impulsa decisiones acertadas. cierra la jornada sintiendo que recuperó su centro interno
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): comienza el día con energía dispersa que necesita organización. reconoce un patrón repetitivo y decide modificarlo. se acerca a una persona que le ofrece una perspectiva valiosa. deja de lado una tarea menor para enfocarse en algo más importante. utiliza un instante de calma para ordenar emociones. concluye el día con una claridad que antes no encontraba
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe un alivio emocional al liberarse de una preocupación. encuentra apoyo inesperado en alguien que escucha sin juzgar. mejora la relación con una persona cercana gracias a un detalle amable. descubre una oportunidad en medio de una dinámica que parecía confusa. dedica tiempo a sus necesidades espirituales. finaliza la noche con serenidad profunda
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): despierta con una chispa mental que le permite resolver algo complejo. utiliza su ingenio para transformar un inconveniente en algo manejable. se cruza con alguien que activa una idea valiosa. avanza con un plan que parecía detenido. encuentra equilibrio entre humor y responsabilidad. termina el día sintiéndose especialmente inspirado
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra orden donde los demás ven caos. recibe una propuesta que requiere análisis minucioso. mejora un vínculo al ofrecer una palabra precisa en el momento adecuado. reorganiza prioridades sin estrés. utiliza la disciplina para avanzar con eficacia. cierra la jornada con una satisfacción tranquila
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se siente motivado a resolver un tema que venía aplazando. fortalece la confianza en una relación cercana. evita tensiones al expresar su postura con suavidad. encuentra estabilidad en una rutina simple. recibe una noticia que despeja dudas. finaliza el día sintiendo lealtad hacia sí mismo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): inicia el día con una sensibilidad elevada que le permite comprender matices ajenos. resuelve un detalle administrativo con sorprendente fluidez. percibe alivio emocional al tomar distancia de un comentario negativo. encuentra una motivación inesperada para avanzar en un proyecto personal. dedica tiempo a nutrir su bienestar físico. termina la jornada con una sensación de alivio profundo