HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 20 de noviembre, día del Serpiente de Agua Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Gallo, Búfalo, Mono

Animales incompatibles: Cerdo, Tigre

Actividades recomendadas: reorganizar agendas, estudiar en silencio, planificar movimientos futuros

Actividades a evitar: confrontaciones directas, decisiones impulsivas, tareas físicas agotadoras

Horóscopo chino: la energía del Serpiente de Agua Yin

En el horóscopo chino, la energía del día de la Serpiente de Agua Yin se percibe como un flujo sutil que combina la astucia y el misterio de la Serpiente con la suavidad receptiva del Agua en su aspecto yin. Es un momento en el que las decisiones no se toman por impulso, sino desde la observación paciente y la intuición, como si todo se moviera bajo la superficie esperando el instante adecuado para emerger. La vibración invita a escuchar más que a hablar, a moverse con discreción y a dejar que la claridad llegue en silencio, favoreciendo la estrategia, la sensibilidad y la capacidad de transformar lo complejo en algo armónico.

