El horóscopo chino revela para este martes 18 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 18 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana despierta con una energía activa que te impulsa a solucionar temas que habías postergado. En la tarde, un intercambio con alguien influyente puede abrirte una puerta que no esperabas. La noche te invita a mirar hacia adentro y reconocer cuánto has madurado emocionalmente. Un gesto de generosidad sincera iluminará tus vínculos. Este día te impulsa a actuar desde la claridad y la intuición en perfecta sintonía
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el amanecer llega con pensamientos estables y una determinación que inspira confianza. En la tarde, logras concretar algo que venías planificando con paciencia y disciplina. La noche te envuelve con una sensación de calma y gratitud por los pequeños logros del día. Una conversación cercana puede ayudarte a ver una nueva perspectiva. Hoy tu constancia se traduce en serenidad y resultados visibles
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el inicio del día te impulsa a moverte con decisión hacia un objetivo que parecía lejano. En la tarde, un desafío despierta tu lado más valiente y reafirma tu liderazgo natural. La noche se presta para disfrutar momentos sinceros con personas que te entienden sin palabras. Algo que parecía complicado se simplifica gracias a tu instinto. Este martes se construye sobre tu capacidad de acción y autenticidad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana te recibe con una atmósfera suave que favorece la comunicación afectiva. En la tarde, un pequeño cambio en tu rutina te renueva el ánimo y despierta nuevas ideas. La noche se vuelve un refugio tranquilo, ideal para reencontrarte con lo que te inspira. Un detalle estético o artístico eleva tu espíritu. Este día vibra con armonía y dulzura, recordándote el poder de la calma
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al amanecer, una chispa de creatividad te impulsa a dar forma concreta a tus visiones. Durante la tarde, logras captar la atención de alguien que valora tu talento y determinación. La noche se viste de entusiasmo y satisfacción por lo logrado. Una idea que surge espontáneamente podría transformarse en un proyecto importante. Hoy tu fuego interior se manifiesta con elegancia y confianza
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana fluye con un aire de introspección que te permite percibir con más claridad lo que otros no ven. En la tarde, una intuición o presentimiento acierta en el momento justo. La noche invita a conversaciones profundas que fortalecen los lazos más valiosos. Un recuerdo reaparece con un nuevo significado que te alivia. Este martes te envuelve en sabiduría y comprensión silenciosa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el amanecer trae entusiasmo renovado y deseos de moverte con independencia. En la tarde, tus acciones logran un resultado concreto que reafirma tu rumbo. La noche combina diversión con una sensación de satisfacción serena. Una coincidencia curiosa despierta tu interés por algo diferente. Hoy tu impulso vital encuentra equilibrio en la alegría del momento presente
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el día inicia con energía suave pero firme, ideal para reconectar con lo esencial. En la tarde, un intercambio amable te recuerda la importancia de la empatía. La noche se abre a emociones tiernas y pensamientos cargados de esperanza. Una canción o aroma despierta inspiración en tu corazón. Este martes te envuelve en un ritmo de paz y ternura que renueva tu espíritu
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana despierta tu curiosidad y te impulsa a explorar ideas fuera de lo común. En la tarde, un pequeño cambio de planes termina favoreciéndote más de lo que esperabas. La noche se llena de conversaciones animadas y risas que despejan la mente. Un comentario casual podría convertirse en una oportunidad futura. Hoy tu ingenio abre caminos que otros aún no imaginan
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el amanecer llega con claridad mental y un deseo de poner orden en todo lo pendiente. En la tarde, logras resolver una situación práctica con eficiencia y precisión. La noche invita al descanso consciente y a valorar lo que lograste con esfuerzo. Un mensaje o noticia positiva te da tranquilidad. Este martes refuerza tu capacidad para transformar la disciplina en bienestar
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana te encuentra con sentido de propósito y ganas de colaborar con quienes confías. En la tarde, un gesto de apoyo mutuo fortalece un vínculo valioso. La noche transcurre entre agradecimiento y calma, con sensación de misión cumplida. Una palabra sincera cura una herida del pasado. Hoy tu lealtad genera equilibrio y armonía a tu alrededor
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el amanecer te envuelve en serenidad y un deseo profundo de disfrutar lo cotidiano. En la tarde, recibes una muestra de cariño que te reconforta y renueva tu energía emocional. La noche invita a la introspección y a un descanso reparador. Una intuición sutil te guía hacia una decisión sabia. Este martes se tiñe de gratitud y afecto genuino en cada gesto