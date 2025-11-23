HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 24 de noviembre, día del Gallo de Fuego Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Animales incompatibles: Conejo, Perro, Gallo

Actividades recomendadas: organizar prioridades, revisar documentación, mejorar la imagen personal, poner en orden espacios físicos

Actividades a evitar: improvisar decisiones, confrontar por orgullo, delegar tareas críticas sin supervisión, hablar más de lo necesario

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Fuego Yin

En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Fuego Yin ilumina el día con una mezcla de precisión, atención al detalle y sensibilidad estratégica, impulsando a actuar con elegancia y sin desperdiciar energía. Es un tránsito que favorece la claridad mental, la corrección de errores y la toma de decisiones basadas en hechos concretos. Sin embargo, la vibración yin del fuego exige moderación para evitar exageraciones, priorizando la coherencia interna y la intención bien dirigida.

