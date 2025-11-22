El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 23 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 23 de noviembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto – 13 de diciembre al 9 de enero: se abre ante ti una vibración que te invita a reconocer la belleza de un proceso interno que ha ido tomando forma sin que lo notaras. Los movimientos del día te llevan a revisar un pensamiento antiguo que hoy muestra una respuesta distinta. Algo en el aire despierta tu capacidad de entregar sin miedo aquello que guardabas para después. Una conexión emocional se vuelve más honesta, permitiéndote ver con claridad lo que realmente te sostiene. Terminas la jornada con la sensación de haber recuperado un fragmento esencial de tu energía creativa
- Mono – 10 de enero al 6 de febrero: se activa en ti una percepción sutil que ilumina los aspectos de tu camino que estaban aguardando una decisión más consciente. Los mensajes que te rodean parecen alinearse para mostrarte un detalle que no habías querido mirar. Una intuición poderosa te guía hacia un acto pequeño pero transformador. Las relaciones se sienten más abiertas, como si la vida tejiera un puente hacia una comprensión renovada. Cierra el día con la certeza de que algo dentro de ti se ha reorganizado con suavidad y profundidad
- Halcón – 7 de febrero al 6 de marzo: se enciende una claridad que despeja ruido interno y te permite distinguir con precisión aquello que realmente te impulsa. La energía del día favorece conversaciones significativas que revelan verdades que necesitabas escuchar. Una inspiración fugaz ilumina un proyecto personal que parecía estancado. Sientes que tus emociones se mueven con un ritmo sereno que te devuelve equilibrio. Finalizas la jornada con la sensación de haber recuperado dirección interior
- Jaguar – 7 de marzo al 3 de abril: se despliega un horizonte emocional donde lo oculto empieza a revelar sus matices con sutileza. Una señal inesperada activa un pensamiento profundo que reorganiza tu manera de comprender una situación reciente. La energía del día impulsa un intercambio que te acerca a una verdad compartida. Notas que la calma se va instalando dentro de ti, permitiendo que tu poder interno se afirme sin estridencias. Termina el día con un reconocimiento íntimo de tu fuerza silenciosa
- Zorro – 4 de abril al 1 de mayo: se genera un movimiento interno que te lleva a replantear la forma en que estás sosteniendo tus emociones. La presencia de alguien ilumina una perspectiva que no habías considerado y que abre un camino más honesto. Una intuición cálida te muestra cómo equilibrar tus energías para alcanzar mayor estabilidad. Los gestos que recibes hoy actúan como recordatorios suaves de tu valor. Terminas la jornada con una claridad que te resultará vital en los próximos días
- Serpiente – 2 de mayo al 29 de mayo: se despierta en ti un pulso energético que ordena sentimientos dispersos y te acerca a una comprensión más profunda de tu deseo actual. Un momento simple del día se transforma en una revelación emocional que te da una respuesta inesperada. La vibración general favorece decisiones conscientes que fortalecen tu camino espiritual. Sientes que tu intuición te guía con firmeza hacia un equilibrio recién descubierto. Al cerrar la noche, reconoces que algo esencial ha comenzado a transformarse
- Ardilla – 30 de mayo al 26 de junio: se expande en ti una suavidad emocional que te permite ver tus vínculos con más ternura y menos exigencia. Las señales que aparecen hoy te muestran la importancia de cuidar pequeños detalles que habías olvidado. Una corriente creativa te impulsa a expresar algo que tu corazón venía guardando. Sientes que tus pensamientos se acomodan con un orden natural que te devuelve serenidad. Terminas el día con la sensación de haber abierto un espacio nuevo dentro de ti
- Tortuga – 27 de junio al 23 de julio: se activa un ritmo interno que te invita a observar con calma los cambios que has vivido en las últimas semanas. La energía del día favorece reflexiones profundas que aclaran decisiones próximas. Un gesto amable de alguien cercano te recuerda cuánta fuerza se esconde en la vulnerabilidad. Sientes que tu espíritu se expande hacia un horizonte más sereno. Al finalizar el día, una comprensión silenciosa renueva tu confianza
- Murciélago – 24 de julio al 22 de agosto: se manifiesta una luz interna que te muestra la raíz de un pensamiento que venía perturbando tu equilibrio. La energía favorece conversaciones que abren caminos hacia una reconciliación emocional. Un instante de quietud revela la respuesta que estabas buscando. Sientes que tu visión del futuro se limpia de temores inútiles. Cierras la noche con un sentimiento profundo de renovación
- Escorpión – 23 de agosto al 19 de septiembre: se remueve una energía antigua que libera espacio para nuevas percepciones. Un intercambio emocional activa una chispa que reorganiza tu forma de interpretar una situación personal. La claridad que recibes hoy te permite tomar decisiones libres de cargas viejas. Un instante significativo te conecta con alguien desde un lugar más auténtico. Terminas el día sintiendo que has liberado un peso interno importante
- Venado – 20 de septiembre al 17 de octubre: se suaviza un nudo emocional que venías arrastrando, permitiendo que tus sensaciones fluyan con mayor naturalidad. La energía del día abre una comprensión que ilumina tu presente con más esperanza. Un gesto intuitivo te ayuda a reacomodar tus prioridades. Las interacciones que vivas hoy tendrán un eco profundo en tu armonía interior. Al concluir la jornada, te reconoces más alineado con tu sentir verdadero
- Búho – 18 de octubre al 16 de noviembre: se ilumina una zona interna que permanecía en sombra, ofreciéndote una perspectiva reveladora. La vibración del día favorece la profundización emocional y el entendimiento sutil. Un pensamiento espontáneo acomoda una inquietud que venía rondando tu mente. Un encuentro significativo reafirma tu sensibilidad espiritual. Al final de la noche, sientes que tu intuición se ha afinado aún más
- Pavo Real – 17 de noviembre al 12 de diciembre: se despliega a tu alrededor una energía expansiva que te impulsa a mostrar aspectos más luminosos de tu esencia. Una memoria emocional vuelve para darte claridad sobre una elección que estabas postergando. La creatividad fluye en destellos que orientan tus próximos pasos. Tus vínculos se sienten más honestos y resonantes. Terminas el día percibiendo que tu espíritu se ha alineado con un ciclo de crecimiento más profundo