HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 23 de noviembre, día del Mono de Fuego Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente

Animales incompatibles: Tigre, Cerdo, Caballo

Actividades recomendadas: proponer ideas innovadoras, revisar planes a futuro, dar seguimiento a gestiones demoradas, interactuar con personas influyentes

Actividades a evitar: discutir temas sensibles, tomar decisiones financieras por impulso, iniciar reclamos, prometer más de lo que puede cumplirse

Horóscopo chino: la energía del Mono de Fuego Yang

En el horóscopo chino, la energía del Mono de Fuego Yang enciende la mente con agilidad estratégica, impulsa la creatividad y favorece movimientos rápidos que desbloquean situaciones estancadas. Esta combinación potencia el ingenio, la capacidad de negociación y la habilidad para percibir ángulos que otros pasan por alto, lo que convierte al día en un terreno ideal para maniobras inteligentes. Al mismo tiempo, el fuego establece un pulso dinámico que exige precisión emocional para no caer en exageraciones, manteniendo una dirección clara y un espíritu alerta.

