El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este martes 25 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 25 de noviembre, día del Perro de Tierra Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Perro
Elemento: Tierra
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Tigre, Conejo, Caballo
Animales incompatibles: Dragón, Gallo, Serpiente
Actividades recomendadas: tomar decisiones responsables, fortalecer vínculos de confianza, revisar acuerdos, mantener postura firme
Actividades a evitar: actuar impulsivamente, descuidar límites personales, dispersarse en asuntos ajenos, exigir respuestas inmediatas
Horóscopo chino: la energía del Perro de Tierra Yang
En el horóscopo chino, la energía del Perro de Tierra Yang fortalece la responsabilidad, la coherencia interna y la capacidad de sostener compromisos con firmeza. Es un día donde predomina la claridad moral, la atención a lo que es justo y la necesidad de ordenar situaciones que requieren seriedad. La Tierra aporta estabilidad y la polaridad Yang impulsa a actuar con convicción, por lo que resulta un momento ideal para enfrentar temas delicados, siempre que se mantenga equilibrio y paciencia.
Horóscopo chino: las predicciones del martes 25 de noviembre, día del Perro de Tierra Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): te encontrarás evaluando responsabilidades que requieren un enfoque práctico, lo que te permitirá separar lo esencial de lo accesorio. En el trabajo, alguien valora tu precisión y eso abre una puerta que no esperabas. En lo financiero, un cálculo cuidadoso te ayuda a evitar errores menores. En lo social, una conversación seria te deja pensando en una decisión futura. En lo emocional, sentirás alivio al comprender que un temor reciente era más imaginario que real
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía terrestre del día te favorece, dándote estabilidad y orden mental para actualizar prioridades que estaban quedando atrás. En el trabajo, un pequeño ajuste te permite avanzar con mayor seguridad. En lo financiero, una estrategia prudente se confirma como la correcta. En lo social, alguien reconoce tu constancia sin que lo hayas pedido. En lo emocional, descubres una fortaleza en ti que habías pasado por alto
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): percibirás una energía firme que te invita a sostener tu posición sin entrar en conflictos innecesarios. En el trabajo, un gesto de apoyo te motiva a avanzar en un plan importante. En lo económico, estabilizas un asunto que te tenía inquieto. En lo social, una interacción honesta te ofrece claridad. En lo emocional, sentirás que recuperas confianza al entender mejor tus límites
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentras una suavidad particular dentro de la solidez del día, lo que te ayuda a ordenar pensamientos con un ritmo cómodo. En el trabajo, logras resolver un tema que venía demorándose. En las finanzas, un movimiento discreto te da estabilidad. En lo social, alguien te muestra una intención sincera que te reconforta. En lo emocional, conectas con una serenidad que te devuelve claridad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la jornada puede sentirse desafiante porque la energía del Perro te exige mayor humildad y enfoque concreto. En lo laboral, notarás que un comentario te obliga a replantear una estrategia. En lo económico, conviene no improvisar movimientos. En lo social, una actitud ajena te invita a observar con mayor madurez. En lo emocional, comprenderás que un cambio interno es necesario
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): podrás percibir cierta tensión porque la firmeza del día choca con tu necesidad de manejar todo con delicadeza. En el trabajo, un asunto te pedirá más estructura de la que esperabas. En lo financiero, evitarás molestias si revisas un dato importante. En lo social, una palabra malinterpretada requiere calma para aclararse. En lo emocional, sentirás que un límite debe reforzarse
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): te sentirás acompañado por la energía del Perro, lo que te permite avanzar con confianza y firmeza en un asunto que requería decisión. En el trabajo, una respuesta que estabas esperando llega con claridad. En lo financiero, un movimiento estable confirma una intuición previa. En lo social, alguien te brinda apoyo de forma espontánea. En lo emocional, entiendes un sentimiento que te resultaba confuso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): puede que sientas la solidez del día como un llamado a ordenar tus emociones con más disciplina. En el trabajo, logras cerrar un ciclo que necesitaba estructura. En lo financiero, un gasto previsto se estabiliza. En lo social, alguien te hace una observación que termina siendo útil. En lo emocional, sueltas una preocupación que ya no tenía sentido
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubres que la energía del día te ayuda a simplificar tareas y a tomar decisiones más concretas. En el trabajo, una idea práctica soluciona un inconveniente menor. En lo económico, una gestión rápida te deja más tranquilo. En lo social, un encuentro inesperado te aporta información importante. En lo emocional, sientes que tu intuición está bien alineada
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): notas que la firmeza del Perro te exige precisión, pero esta vez desde un enfoque menos mental y más estructural. En el trabajo, un ajuste oportuno evita complicaciones. En lo financiero, un dato nuevo te permite recalcular mejor tus recursos. En lo social, una conversación seria trae claridad. En lo emocional, reconoces algo que te ayuda a ordenar tu energía
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): tu propia energía amplifica tu sentido de responsabilidad y te impulsa a resolver algo importante con determinación. En el trabajo, recibes confirmación sobre una decisión que venías evaluando. En lo económico, actúas con prudencia y eso te protege de errores. En lo social, alguien te muestra respeto genuino. En lo emocional, recuperas seguridad en un área donde dudabas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el tránsito del día te invita a poner límites sanos y a proteger tu energía emocional sin sentir culpa. En el trabajo, una tarea pendiente por fin encuentra orden. En lo financiero, un ajuste mínimo marca una diferencia positiva. En lo social, una interacción amable te reconforta. En lo emocional, aparece una claridad interior que estabas necesitando