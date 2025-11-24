El horóscopo chino revela para este lunes 24 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 24 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana notas un cambio interno que te impulsa a actuar con más intención y menos dudas. La tarde se presenta con una claridad inesperada que abre paso a una decisión emocional que venías postergando. Un intercambio breve te muestra una perspectiva que te renueva la confianza. Hacia el final del día una sensación de alivio te permite liberar tensiones acumuladas. La noche culmina con una comprensión profunda sobre algo que necesitabas aceptar
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): en la mañana percibes un impulso práctico que te anima a reorganizar tus prioridades materiales. La tarde fluye con una conversación reveladora que aclara un malentendido reciente. Un detalle inesperado te hace ver que estabas subestimando tus propios recursos internos. Con el avance del día descubres que un sentimiento de calma ocupa el lugar de una preocupación antigua. La noche se convierte en un espacio ideal para reafirmar un compromiso contigo mismo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en la mañana surge una energía decidida que te impulsa a romper con una dinámica que ya no te nutre. La tarde te sorprende con una señal que confirma que un cambio es más viable de lo que pensabas. Un encuentro casual despierta un entusiasmo que te realinea con tus metas. Con el paso de las horas aparece una lucidez emocional que estabiliza tus expectativas. La noche finaliza con una sensación de dirección renovada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en la mañana emergen emociones suaves que te invitan a escuchar tus necesidades más sutiles. La tarde ofrece un ambiente receptivo que facilita un acuerdo pendiente. Un pensamiento profundo aparece inesperadamente y te ayuda a comprender una inquietud reciente. A medida que avanza el día notas que recuperas energía a través de pequeños gestos de autocuidado. La noche te brinda una calma que fortalece tu sensibilidad natural
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en la mañana sientes un impulso claro que te dirige hacia una acción contundente. La tarde abre un espacio para revisar un plan que merece una actualización inmediata. Un comentario espontáneo ilumina una verdad que te potencia. Más adelante detectas un cambio interno que te da firmeza y presencia. La noche concluye con una convicción que te prepara para un avance importante
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en la mañana aparece una comprensión emocional que ordena lo que venías sintiendo de forma dispersa. La tarde te invita a reacomodar una expectativa que ya no se ajusta a tu realidad actual. Un encuentro amable despierta una certeza que refuerza tu intuición. Con el correr del día notas que recuperas claridad sobre tus prioridades afectivas. La noche cierra con una percepción luminosa de tu propio proceso interno
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana te sorprende una fuerza interior que impulsa decisiones valientes. La tarde fluye con un dinamismo que favorece resolver pendientes prácticos. Una idea espontánea te inspira a reorganizar tu rumbo inmediato. A medida que avanza el día comprendes que ciertas resistencias pierden intensidad. La noche te acompaña con un enfoque más sereno y claro
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): en la mañana una sensación cálida te ayuda a recuperar seguridad emocional. La tarde abre una oportunidad para retomar una conversación que habías evitado. Un detalle sutil te revela lo que realmente te sostiene en este momento. Con el avance del día sientes que una inquietud se transforma en aprendizaje. La noche finaliza con un descanso profundo y reparador
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en la mañana surge una chispa mental que te anima a replantear una decisión reciente. La tarde se desarrolla con un movimiento fluido que favorece nuevas ideas. Un gesto inesperado despierta entusiasmo y amplía tu visión. Más tarde notas que una tensión interna encuentra su punto de resolución. La noche se llena de una lucidez que fortalece tu intuición
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en la mañana identificas algo que te estaba restando claridad y logras soltarlo con facilidad. La tarde avanza con un ritmo ordenado que permite organizar asuntos dispersos. Una observación de alguien cercano actúa como un pequeño despertar. Más adelante sientes que recuperas precisión en tus objetivos. La noche cierra con una certeza que te da estabilidad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): en la mañana experimentas una serenidad que aligera tu estado emocional. La tarde favorece un avance concreto en un asunto que venías trabajando. Un intercambio amable despierta comprensión mutua. A lo largo del día notas que tu intuición te guía con mayor precisión. La noche finaliza con una sensación de equilibrio interno
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): en la mañana aflora un optimismo suave que colorea tus primeras decisiones del día. La tarde te ofrece un espacio ideal para ordenar ideas y aligerar responsabilidades. Un comentario sincero te ayuda a reevaluar una preocupación que ya no tiene fundamento. Más adelante aparece una claridad emocional que te conduce a mayor bienestar. La noche concluye con un sentimiento renovado de expansión personal