El horóscopo chino revela para este viernes 24 de abril de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 24 de abril
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 24 de abril
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el viernes comienza con una energía activa que te impulsa a cerrar temas pendientes. En la mañana avanzas con claridad y logras organizar lo que parecía disperso. Más tarde surge una situación que requiere una decisión firme. No te apresuras y eliges con criterio. Esa pausa te da seguridad. Todo encaja cuando te tomas el tiempo necesario
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): hoy te apoyas en tu constancia para avanzar sin perder estabilidad. En la mañana trabajas con firmeza y cumples con lo previsto. Más tarde aparece un cambio que rompe tu esquema. Aunque no es lo que esperabas, decides adaptarte. Esa flexibilidad mejora el resultado final. Descubres que ceder un poco también suma
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el impulso te acompaña, pero el día te pide elegir bien cada movimiento. En la mañana actúas con energía, aunque haces un pequeño ajuste. Esa corrección mejora el rumbo. Más tarde todo fluye con mayor coherencia. No pierdes fuerza por recalcular. Avanzas mejor cuando eliges con precisión
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día se vuelve más llevadero cuando decides no seguir el ritmo de los demás. En la mañana te mantienes en tu propio tiempo y eso te favorece. Más tarde alguien te pide una respuesta, pero no te apuras. Esa calma te permite ver con claridad. No necesitas reaccionar rápido para hacerlo bien. Todo fluye cuando respetas tu proceso
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): desde temprano te encuentras tomando decisiones que influyen en otros. En la mañana actúas con seguridad y avanzas bastante. Más tarde aparece un desafío que requiere rapidez mental. Lo enfrentas con confianza y todo se encamina. No necesitas tener todo bajo control para liderar. El día se mueve a tu favor cuando confías en tu iniciativa
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): hay una claridad interna que te permite moverte con seguridad. En la mañana observas con atención y captas detalles importantes. Más tarde confirmas algo que ya intuías. Esa certeza te da tranquilidad. No necesitas validación externa para avanzar. Todo se alinea cuando confías en tu intuición
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): el día comienza con bastante movimiento, aunque puedes dispersarte si no te organizas. En la mañana haces varias cosas al mismo tiempo. Más tarde decides enfocarte en una prioridad. Ese cambio mejora tu rendimiento de inmediato. Te das cuenta de que no necesitas abarcar todo. Todo fluye mejor cuando eliges con dirección
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): hoy estás más conectado con lo emocional, pero desde un lugar equilibrado. En la mañana te das un momento para centrarte. Más tarde alguien tiene un gesto que impacta positivamente en tu ánimo. Eso cambia tu forma de encarar el resto del día. No necesitas grandes cambios para sentirte mejor. Todo fluye con armonía
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): la jornada trae dinamismo y algunas sorpresas que te mantienen atento. En la mañana resuelves algo con rapidez. Más tarde aparece una oportunidad inesperada. Decides tomarla sin pensarlo demasiado. Esa actitud te abre nuevas posibilidades. Todo se vuelve más interesante sobre la marcha
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): hoy tienes claridad para ordenar lo que parecía desorganizado. En la mañana defines prioridades con precisión. Más tarde alguien reconoce tu forma de actuar. Eso refuerza tu confianza. No necesitas hacer más de lo necesario. Todo mejora cuando mantienes el enfoque
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): el día se mueve en el plano de la comunicación y los vínculos. En la mañana puedes aclarar algo pendiente. Más tarde surge una conversación que cambia tu perspectiva. No reaccionas de inmediato y eso mejora el resultado. Esa pausa te beneficia más de lo que crees. Todo se vuelve más claro cuando escuchas
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el viernes tiene una energía bastante amigable que te permite avanzar sin presión. En la mañana haces lo necesario sin exigirte demasiado. Más tarde aparece una idea que te entusiasma. Te permites seguirla con naturalidad. Esa actitud hace que todo fluya mejor. El día se siente más liviano de lo esperado