El horóscopo chino revela para este jueves 23 de abril de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 23 de abril
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 23 de abril
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el día comienza con una energía inquieta que te empuja a resolver más de lo habitual. Durante la mañana te organizas mejor de lo que esperabas y eso te da un buen punto de partida. A medida que avanzas, aparece una situación que requiere una respuesta clara. En lugar de apresurarte, eliges observar un poco más. Esa pausa te permite actuar con mayor precisión. Todo se acomoda cuando no te dejas llevar por la urgencia
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): hoy te apoyas en tu constancia para avanzar sin sobresaltos, aunque el entorno trae algún cambio inesperado. En la mañana trabajas con estabilidad y sin distracciones. Más tarde surge una propuesta que rompe tu estructura. Aunque no te convence de inmediato, decides evaluarla con calma. Ese pequeño gesto de apertura te beneficia. Descubres que adaptarte no implica perder tu esencia
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el impulso sigue presente, pero el día te invita a ser más estratégico. En la mañana actúas con decisión, aunque un detalle te hace ajustar el rumbo. Esa corrección mejora el desarrollo de todo lo que sigue. Más tarde te sientes más seguro de cada paso. No pierdes fuerza por frenar un instante. Avanzas mejor cuando eliges con inteligencia
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ritmo del día mejora cuando te mantienes en tu propio eje sin absorber lo externo. En la mañana te mueves con calma y eso te favorece. Más tarde alguien intenta apurarte con una decisión. Prefieres tomarte tu tiempo y eso te permite ver con claridad. No necesitas responder al instante. Todo fluye cuando respetas tu proceso
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): desde temprano te ves en una posición donde tu iniciativa marca el ritmo. En la mañana tomas decisiones con seguridad. Más tarde surge un desafío que requiere rapidez mental. Lo enfrentas sin dudar y eso genera confianza en tu entorno. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. El día se acomoda cuando confías en tu liderazgo
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): hay una claridad interna que te permite anticiparte a lo que ocurre a tu alrededor. En la mañana observas con atención y captas detalles clave. Más tarde confirmas algo que ya venías intuyendo. Esa certeza te da tranquilidad para actuar. No necesitas validar cada paso con otros. Todo se alinea cuando confías en tu percepción
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): el día trae movimiento, pero también la oportunidad de ordenar tus prioridades. En la mañana haces varias cosas sin terminar de enfocarte. Más tarde eliges concentrarte en una sola tarea. Ese cambio mejora tu rendimiento de inmediato. Te das cuenta de que no necesitas abarcar tanto. Todo fluye mejor cuando eliges con claridad
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): hoy te conectas con una energía emocional bastante equilibrada. En la mañana te das un espacio para ubicarte internamente. Más tarde alguien tiene un gesto que influye positivamente en tu ánimo. Esa pequeña acción cambia tu forma de encarar el resto del día. No necesitas grandes transformaciones para sentirte mejor. Todo se vuelve más armónico con pequeños detalles
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): la jornada trae cambios que rompen la rutina y te mantienen activo. En la mañana resuelves algo con rapidez y creatividad. Más tarde aparece una oportunidad inesperada. Decides tomarla sin darle demasiadas vueltas. Esa espontaneidad te abre nuevas puertas. Todo se vuelve más dinámico sobre la marcha
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): hoy tienes una mirada clara para ordenar lo que parecía disperso. En la mañana defines prioridades con precisión. Más tarde alguien reconoce tu forma de actuar. Ese gesto refuerza tu confianza. No necesitas hacer más de lo necesario. Todo mejora cuando mantienes tu enfoque
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): el día gira en torno a la comunicación y los vínculos cercanos. En la mañana puedes aclarar algo pendiente. Más tarde surge una conversación que cambia tu perspectiva. No reaccionas impulsivamente y eso mejora el resultado. Esa pausa te permite comprender mejor. Todo se vuelve más claro cuando escuchas con atención
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día tiene una energía bastante llevadera que te permite avanzar sin presión. En la mañana te mueves a tu ritmo y eso ya es suficiente. Más tarde aparece una idea que te entusiasma. Te permites seguirla sin exigencias. Esa actitud hace que todo fluya mejor. El día se siente más simple de lo esperado