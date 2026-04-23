HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 24 de abril, día del Dragón de Tierra Yang.

Signo regente del día: Dragón

Dragón Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata y Mono

Rata y Mono Animales incompatibles: Perro

Perro Actividades recomendadas: liderar proyectos, tomar decisiones importantes, construir a gran escala, asumir desafíos, afirmar autoridad

liderar proyectos, tomar decisiones importantes, construir a gran escala, asumir desafíos, afirmar autoridad Actividades a evitar: arrogancia, imposiciones, conflictos de poder, impulsividad en decisiones clave, ignorar consejos

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Tierra Yang

En el horóscopo chino, el Dragón de Tierra Yang se alza como una montaña viva: imponente, firme y cargada de una autoridad que no necesita demostrarse. Su energía no solo impulsa, también ordena, estructura y da forma concreta a aquello que parecía inalcanzable. La Tierra Yang le otorga estabilidad a la fuerza visionaria del Dragón, permitiendo que los grandes planes encuentren base real. Este es un día donde el destino parece moverse con peso propio, invitando a asumir liderazgo y a tomar decisiones que marcarán rumbo. Pero cuidado: cuando el poder no escucha, se vuelve rigidez, y lo que podría elevar… termina estancando.