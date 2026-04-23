El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 24 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 24 de abril, día del Dragón de Tierra Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Dragón
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata y Mono
- Animales incompatibles: Perro
- Actividades recomendadas: liderar proyectos, tomar decisiones importantes, construir a gran escala, asumir desafíos, afirmar autoridad
- Actividades a evitar: arrogancia, imposiciones, conflictos de poder, impulsividad en decisiones clave, ignorar consejos
Horóscopo chino: la energía del Dragón de Tierra Yang
En el horóscopo chino, el Dragón de Tierra Yang se alza como una montaña viva: imponente, firme y cargada de una autoridad que no necesita demostrarse. Su energía no solo impulsa, también ordena, estructura y da forma concreta a aquello que parecía inalcanzable. La Tierra Yang le otorga estabilidad a la fuerza visionaria del Dragón, permitiendo que los grandes planes encuentren base real. Este es un día donde el destino parece moverse con peso propio, invitando a asumir liderazgo y a tomar decisiones que marcarán rumbo. Pero cuidado: cuando el poder no escucha, se vuelve rigidez, y lo que podría elevar… termina estancando.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 24 de abril, día del Dragón de Tierra Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se encuentra frente a una energía que potencia su ambición y su capacidad de ver oportunidades donde otros dudan. El Dragón de Tierra Yang le ofrece un terreno fértil para avanzar con inteligencia. Puede tomar decisiones estratégicas que definan su rumbo. Es un momento ideal para actuar con determinación. Si confía en su visión, dará un paso importante
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe una energía que, aunque intensa, resuena con su necesidad de construir algo sólido. El Dragón de Tierra Yang le invita a expandir su mirada. Puede sentirse desafiado a salir de lo conocido. Es un buen momento para asumir responsabilidades mayores. Si se abre al cambio, logrará avances significativos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): siente que el día le ofrece un escenario para desplegar su coraje, pero también le exige enfoque. El Dragón de Tierra Yang le pide canalizar su energía con propósito. Puede iniciar proyectos ambiciosos. Es un momento para liderar sin perder claridad. La disciplina marcará la diferencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): percibe la intensidad del día como un movimiento que puede sacarlo de su zona de confort. El Dragón de Tierra Yang le invita a fortalecerse internamente. Puede encontrar equilibrio si actúa con prudencia. Es un buen momento para observar antes de decidir. La serenidad será su refugio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): vive una jornada de expansión poderosa, donde su esencia se amplifica con una claridad casi inevitable. La Tierra Yang le otorga estructura a su visión. Puede tomar decisiones clave con gran impacto. Es un momento ideal para liderar y avanzar. Todo lo que haga tendrá peso y dirección
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): observa el día con inteligencia, reconociendo las oportunidades detrás de cada movimiento. El Dragón de Tierra Yang potencia su estrategia. Puede actuar con precisión en situaciones importantes. Es un buen momento para tomar decisiones calculadas. Su intuición será su mayor aliada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): siente que el día le impulsa a avanzar con fuerza, pero también le exige compromiso. El Dragón de Tierra Yang le invita a sostener lo que inicia. Puede lograr avances importantes si mantiene el enfoque. Es un momento ideal para asumir retos. La constancia será clave
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe el peso del día como una exigencia que puede resultarle intensa. El Dragón de Tierra Yang le invita a no dejarse abrumar. Puede encontrar estabilidad si se enfoca en lo esencial. Es un buen momento para avanzar paso a paso. La calma será su aliada
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): encuentra en esta energía un escenario ideal para desplegar su ingenio con ambición. El Dragón de Tierra Yang potencia su creatividad estratégica. Puede aprovechar oportunidades importantes. Es un momento para actuar con inteligencia y rapidez. Su astucia le abrirá puertas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): siente que la energía del día le exige precisión y firmeza en sus decisiones. El Dragón de Tierra Yang le invita a ordenar y estructurar. Puede avanzar con claridad en sus objetivos. Es un buen momento para asumir control. Su disciplina será recompensada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): vive una jornada de tensión energética, donde puede sentir que sus valores son puestos a prueba. El Dragón de Tierra Yang confronta su sentido de justicia. Puede surgir conflicto si no maneja la situación con calma. Será importante evitar enfrentamientos directos. Si se centra, podrá sostener el equilibrio
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra en este día una energía que le invita a tomar decisiones más firmes de lo habitual. El Dragón de Tierra Yang le impulsa a salir de la pasividad. Puede avanzar si confía en sí mismo. Es un buen momento para asumir compromisos. La determinación marcará su camino