El horóscopo chino revela para este martes 11 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 11 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 11 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): un encuentro casual marcará el comienzo de la mañana y te permitirá descubrir una posibilidad que hasta ahora había pasado inadvertida. A medida que la tarde avance, una decisión bien calculada fortalecerá tu posición en un asunto que requiere inteligencia y paciencia. La noche dejará una sensación de satisfacción al comprobar que cada movimiento realizado hoy tendrá efectos positivos en el futuro
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la serenidad será tu mayor fortaleza desde las primeras horas y gracias a ella resolverás un compromiso con total seguridad. En la tarde una persona cercana reconocerá el valor de tu esfuerzo y te propondrá participar en un plan que promete estabilidad. La noche favorecerá la relajación y te permitirá cerrar el día con el espíritu fortalecido
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): apenas inicie la jornada sentirás un impulso renovador que te animará a tomar la iniciativa en una situación importante. Durante la tarde surgirán circunstancias ideales para demostrar tu capacidad de liderazgo sin necesidad de competir con nadie. La noche alimentará tus aspiraciones y despertará una confianza que te acompañará durante toda la semana
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la primera parte del día traerá una agradable oportunidad para acercarte a alguien con quien deseas fortalecer la comunicación. Conforme transcurra la tarde un gesto sincero generará un clima de armonía que favorecerá acuerdos y reconciliaciones. La noche será perfecta para disfrutar de un entorno tranquilo que devolverá claridad a tus emociones
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): una responsabilidad inesperada llegará temprano y demostrarás que puedes asumirla con autoridad y visión de largo plazo. En las horas de la tarde aparecerá una propuesta que ampliará tus posibilidades de crecimiento en un ámbito muy significativo. La noche te encontrará elaborando nuevas estrategias con una confianza cada vez más sólida
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una pequeña señal captará tu atención durante la mañana y terminará revelando una verdad que necesitabas comprender. En la tarde una conversación profunda disipará antiguas dudas y te ayudará a observar los acontecimientos con mayor objetividad. La noche será propicia para meditar en silencio y fortalecer el vínculo con tu sabiduría interior
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día comenzará con una propuesta estimulante que romperá la monotonía y despertará nuevamente tu entusiasmo por explorar nuevos caminos. A lo largo de la tarde vivirás una experiencia enriquecedora que ampliará tus horizontes y despertará ideas para proyectos futuros. La noche estará llena de entusiasmo, encuentros agradables y conversaciones capaces de inspirarte
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una corriente de creatividad acompañará tus primeras actividades y te permitirá expresar aquello que muchas veces resulta difícil explicar con palabras. En la tarde recibirás una muestra de reconocimiento que reforzará tu autoestima y confirmará que vas por el camino correcto. La noche ofrecerá un ambiente sereno donde recuperarás fuerzas y alimentarás tu inspiración
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un cambio inesperado transformará la mañana en un escenario ideal para poner a prueba tu ingenio y tu capacidad de reacción. Durante la tarde descubrirás una alternativa brillante para resolver un asunto que parecía complicado desde hace varios días. La noche reunirá diversión, espontaneidad y momentos inolvidables junto a personas que disfrutan de tu compañía
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la disciplina con la que organizarás las primeras horas hará que avances con precisión y sin perder tiempo en asuntos secundarios. En la tarde aparecerá una oportunidad para perfeccionar un plan mediante una mejora sencilla pero muy efectiva. La noche será apropiada para desconectar de las responsabilidades mientras disfrutas de la tranquilidad que has construido
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una conversación iniciada durante la mañana reforzará un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Hacia la tarde tendrás la posibilidad de brindar apoyo a alguien que valorará profundamente tu honestidad y tu presencia. La noche cerrará el día con un ambiente cálido que fortalecerá tus relaciones más importantes
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el amanecer traerá una sensación de optimismo que te animará a comenzar nuevas actividades con total confianza. En la tarde aparecerá una oportunidad para desarrollar un interés personal que volverá a despertar tu entusiasmo por aprender. La noche concluirá con instantes agradables, sonrisas compartidas y una profunda sensación de bienestar que marcará un excelente cierre para la jornada