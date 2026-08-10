El horóscopo chino revela para este lunes 10 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 10 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 10 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): con una actitud decidida abrirás la mañana resolviendo un asunto que llevaba demasiado tiempo esperando una respuesta y sentirás un inmediato alivio. En el transcurso de la tarde aparecerá una oportunidad para ampliar tus conocimientos o adquirir una habilidad que resultará muy útil. La noche favorecerá la planificación de nuevos objetivos con una confianza renovada en tus propias capacidades
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): las primeras horas transcurrirán con un ritmo constante que te permitirá completar tareas importantes sin sobresaltos ni interrupciones. Al avanzar la tarde descubrirás que alguien valora profundamente tu experiencia y querrá contar contigo para un proyecto de largo alcance. La noche será perfecta para desconectar de las obligaciones y disfrutar de un entorno que transmita seguridad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): un desafío inesperado aparecerá apenas comience el día y lo asumirás con la determinación que caracteriza a tu espíritu combativo. En las horas de la tarde una conversación abrirá puertas hacia una posibilidad que hasta ahora parecía fuera de tu alcance. La noche despertará una poderosa motivación para perseguir metas cada vez más elevadas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la sensibilidad con la que afrontarás la mañana facilitará que una relación encuentre un punto de entendimiento muy necesario. Durante la tarde disfrutarás de un encuentro que llenará tu corazón de tranquilidad y fortalecerá un vínculo basado en el afecto genuino. La noche será ideal para regalarte un momento de calma y recuperar energías emocionales
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): frente a una nueva responsabilidad demostrarás desde temprano que posees la fortaleza necesaria para conducir situaciones complejas. Más adelante la tarde traerá novedades capaces de impulsar una iniciativa que promete un crecimiento significativo. La noche será propicia para analizar el panorama con amplitud y preparar decisiones importantes
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una percepción muy fina durante la mañana te permitirá descubrir la verdadera intención detrás de un comentario aparentemente casual. En la tarde llegarán respuestas que despejarán interrogantes y te permitirán actuar con mayor seguridad. La noche favorecerá la introspección y fortalecerá tu confianza en aquello que dicta tu intuición
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el comienzo de la semana despertará un fuerte impulso por cambiar de escenario y buscar experiencias que alimenten tu entusiasmo. Mientras transcurra la tarde aparecerá una invitación capaz de abrir nuevos caminos tanto en lo personal como en lo profesional. La noche estará marcada por un ambiente dinámico que renovará completamente tu energía
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una idea brillante llegará con las primeras luces del día y encontrarás la manera de transformarla en un proyecto lleno de posibilidades. En el desarrollo de la tarde alguien reconocerá tu dedicación y destacará cualidades que muchas veces pasas por alto. La noche brindará el espacio ideal para conectar con aquello que alimenta tu creatividad y tu paz interior
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): gracias a tu capacidad para improvisar convertirás una situación inesperada de la mañana en una oportunidad difícil de repetir. Hacia la tarde resolverás un inconveniente mediante una estrategia ingeniosa que dejará sorprendidos a quienes participan contigo. La noche traerá momentos entretenidos, intercambios estimulantes y una sensación de satisfacción por haber sabido adaptarte a todo
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la claridad con la que organizarás tus prioridades desde temprano hará que la jornada resulte mucho más productiva de lo previsto. En la tarde encontrarás una solución práctica que permitirá simplificar un proceso que parecía demasiado complejo. La noche invitará a descansar con la tranquilidad de haber aprovechado el día de la mejor manera
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una muestra de confianza recibida en las primeras horas confirmará que las personas correctas reconocen tu honestidad y compromiso. A lo largo de la tarde compartirás una experiencia que fortalecerá la unión con alguien muy importante para tu presente. La noche favorecerá el encuentro con quienes siempre consiguen hacerte sentir plenamente valorado
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el ambiente matinal te invitará a comenzar la semana con optimismo, disfrutando de cada pequeño avance sin apresurarte. En la tarde volverás a entusiasmarte con una propuesta que despertará tu interés por desarrollar nuevos talentos. La noche concluirá con una agradable sensación de plenitud, dejándote listo para afrontar los próximos días con una actitud positiva